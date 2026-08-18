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Por Redacción Red43

El Maitén: Una discusión de pareja derivó en dos familias peleadas y un detenido

En la vecina localidad, el hecho implicó daños materiales y una intervención policial. Los detalles.
Por Redacción Red43

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La comisario Carolina Pauli, de la Unidad Regional Esquel, informó también sobre una intervención policial ocurrida en la madrugada del domingo en jurisdicción de la Comisaría de El Maitén.

 

Según detalló, al llegar al lugar los efectivos se encontraron con una pelea entre integrantes de dos familias. "Donde el arribar personal policial observa varios integrantes de dos familias que habían mantenido una discusión en razón de una discusión previa de pareja y todos los familiares allegados de esta pareja tomaron cartas en el asunto", explicó.

 

En medio del conflicto, uno de los involucrados provocó daños. "Uno de los masculinos mayores de edad que había estado también protagonizando esta disputa, fue indicado como responsable de unos daños en la puerta de ingreso de una de las viviendas", indicó Pauli.

 

El hombre fue individualizado y detenido. "Así que se logra individualizar este sujeto y es detenido en el marco de la causa judicial por averiguación del delito de daño. Intervino el Ministerio Público Fiscal de la comarca, quedó detenido a espera de audiencia", agregó.

 

El resto de los participantes fueron identificados en el lugar. "El resto de las personas fueron todas identificadas y posteriormente se recibieron las denuncias pertinentes, pero la situación fue disuadida y se retiraron todos a su domicilio", concluyó la comisario.

 

El caso quedó en manos de la Fiscalía para continuar con la investigación.

 

SL

 

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