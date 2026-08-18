Mañana vuelve a funcionar PAMI en Esquel

El doctor Marcelo Mingo, representante del Círculo Médico de Esquel, informó que tras gestiones ante PAMI Central se alcanzó un acuerdo para volver a atender a los afiliados en "prácticamente las mismas condiciones" que en los últimos 12 años.

"Planteamos todas las necesidades del Círculo Médico y de los afiliados de PAMI y logramos un acuerdo para reanudar las prestaciones en prácticamente las mismas condiciones que las veníamos prestando durante los últimos 12 años", explicó Mingo.

El sistema acordado será el del Círculo Médico. "El sistema va a ser el del Círculo Médico que fue aceptado por PAMI Central sin ningún inconveniente y esperemos, de acuerdo a lo que está convenido con las autoridades de PAMI, que esto tenga un futuro que sea beneficioso para los afiliados y para toda la comunidad", señaló.

Cuestionamientos al sistema



Mingo marcó diferencias con el mecanismo de facturación anterior. "Lo único que nosotros siempre cuestionamos del sistema de PAMI era la modulación y la captación, en la cual nadie está seguro de quién ni cómo factura. Nosotros facturamos por prestación y cada uno factura lo que hace y no factura nada más que lo que hace", indicó.

Respecto a los pagos pendientes, informó: "La deuda pendiente me fue comunicado hoy que será abonada la próxima semana y que se revisarán todas las auditorías que cuestionamos posiblemente la primera semana de septiembre. La que estamos pendiente del cobro es de mayo".

Para saldar ese punto acordaron una "auditoría compartida, la cual solicitamos que vengan de PAMI, auditores de PAMI, con la documentación y nosotros presentar la nuestra para lograr una liquidación final de esos débitos", detalló.

Críticas a la gestión local



El médico también apuntó contra la forma en que se visibilizó el reclamo de los usuarios. "La cuestión era encontrar una base de diálogo y no encontrar culpables. Creo que quienes intervinieron buscaban prensa y culpables en vez de buscar gestión y diálogo. Y creo que se equivocaron. Las pruebas están a la vista. Con gestión logramos llegar a PAMI Central y establecer un acuerdo", afirmó.

Mingo reveló que el contacto con PAMI Central se logró recién en agosto a través del Defensor del Pueblo. "Logramos el contacto a través del defensor de la provincia. Pero realmente nos sorprendió mucho que el defensor de la provincia, sabiendo del problema desde hace tres meses, recién el 8 de agosto me habilitó un teléfono para que yo pudiera llamar. O sea que es altamente sospechoso que durante dos meses y medio no tuviéramos acceso a ninguna autoridad de PAMI Central hasta que el 8 de agosto el defensor Silva me acercó un teléfono", sostuvo.

Otro obstáculo que hubo en estos meses sin servicio, fueron los representantes de Salud: "Y los demás que presentaron el amparo tomaron partido, pero no gestionaron soluciones".

Sobre la reunión en Buenos Aires destacó el recibimiento: "En PAMI fuimos bien recibidos y con algunas sorpresas sobre cuánto era la solución. Ya habían, por teléfono yo había adelantado cuál era la situación y cuando nos recibieron ellos habían investigado un poco el tema y nos recibieron muy bien y rápidamente pudimos convenir lo que necesitaban ellos y lo que necesitábamos nosotros".

Regreso de la atención



Mingo remarcó que el acuerdo contempla libre elección. "Para nosotros hay libre elección de profesionales y de clínicas. Por supuesto tenemos que andar el camino, pero esperamos todos que resulte bien para todos".

Junto al vicepresidente del Círculo Médico, doctor Rigatuso, y con la firma desde CIMOCH, de la Doctora Florencia Zicavo, de la sindicatura de PAMI central, confirmaron que mañana vuelve a funcionar el sistema de obra social.

SL