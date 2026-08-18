Guajardo busca conducir la UCR y propone “federalizar” el partido

Luego de que se confirmara la realización del plenario provincial radical en la localidad de Esquel, el dirigente cordillerano Sergio Guajardo se refirió a las aspiraciones de liderar el comité provincial. En diálogo exclusivo con Red43, repasó su trayectoria institucional dentro del radicalismo y sostuvo: "Mi cargo actual en la UCR es presidente de la departamental El Maitén y actualmente vicepresidente cuarto del Comité Provincia".

En el marco del proceso de renovación interna que atraviesa el partido, el actual presidente del Comité Radical de El Maitén detalló los fundamentos que sostienen su propuesta para encabezar el radicalismo chubutense, afirmando que buscan "demostrar que tenemos la capacidad como para manejar y dirigir el partido a nivel provincial y que podemos conducir el destino de la impronta que tenemos". En esa línea, insistió en sostener la identidad histórica del centenario partido y expresó: "Los principios hay que mantenerlos. Esto fue, yo ya lo dije antes, un momento bisagra el de la ley donde se aprobó la reelección indefinida, que es lo que va en contra de los principios republicanos que tenemos en la UCR".

Profundizando sobre las motivaciones que impulsaron este proceso político interno, Guajardo aseveró que dicha iniciativa parlamentaria "fue la gota que rebasó el vaso y nos movilizó dentro de nuestro partido". A su vez, remarcó la importancia de la autonomía institucional: "Lo que nosotros pedimos es que las cosas se definan en el partido, no desde afuera. Que no desde afuera nos digan qué es lo que tenemos que hacer, sino que participando con la gente que tenemos mucha puedan decidir los destinos del partido a nivel provincial y local".

Sobre las demandas de las bases y el origen de su postulación, Guajardo señaló en diálogo exclusivo con Red43: "La idea es representar porque hay varios correligionarios por ahí que me han pedido, porque caminamos en distintos lugares y me han pedido". Ante este escenario, agregó: "Desde el lugar que estamos decidimos por impulso de la gente del bloque de la UCR en la Cordillera encarar la presidencia justamente para hacerlo participativo y que esto sea una forma de reivindicar el partido, la UCR con pensamiento propio y para poder llevar adelante las políticas como las creemos dentro del partido y con los principios del partido".

Por otro lado, hizo hincapié en las intensas gestiones vinculadas a la definición de las sedes partidarias. Según explicó respecto al reciente debate en el Comité Provincia, "desde la reunión de la comisión directiva o de la mesa del radicalismo, de la conducción Comité Provincia, surgió que en esto de ser federalista propusimos la moción —la llevé adelante yo con el aval de la gente de Esquel— para que desarrollemos el plenario en Esquel justamente".

Sobre este punto, contrapuso la iniciativa frente a la postura del intendente de Trelew, Gerardo Merino, y destacó la importancia de alternar los lugares de encuentro: "Ya venimos de dos plenarios en Trelew y la idea era descentralizar. Hacerlo federativo significa que lo distribuimos en distintos lugares de la provincia y esa era la idea. Por eso presentamos las dos mociones, una en Trelew y una en Esquel". Luego aseveró que la definición concluyó 12 a 11 a favor de la localidad cordillerana, destacando la relevancia institucional que esto representa: "Fueron 12 a 11 la votación con los integrantes de la mesa. Fue la decisión de hacerlo en Esquel con la importancia que tiene la Cordillera y la participación; desde el 2014 creo que fue la última convención que se hizo, pasaron 12 años para eso".

Finalmente, el dirigente sintetizó los ejes de su propuesta enfatizando la necesidad de descentralizar las decisiones: "La idea es que haya una alternativa distinta a la que estamos hoy. Lo que vamos a trabajar es en vez de hacerlo centralista, hacerlo federal, esa es la idea: federalismo en la UCR, que todos podamos opinar desde toda la provincia, que sea participativo lo principal".

EBW