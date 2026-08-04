Sergio Guajardo cuestionó la reelección indefinida y advirtió que la alianza oficialista "ya está resentida"

El presidente del Comité Radical de El Maitén, Sergio Guajardo, en una entrevista con Red43, afirmó que la reciente aprobación de la ley que habilita las reelecciones indefinidas en municipios sin Carta Orgánica "no fue consultada con las bases" y consideró que esa situación generó un profundo malestar dentro de la Unión Cívica Radical.



Guajardo explicó que la principal preocupación del partido en la actualidad pasa por la renovación de autoridades provinciales y la realización de un plenario donde se debatirá el futuro político del radicalismo chubutense de cara a las elecciones de 2027.



"Ya renovamos las autoridades locales y ahora vamos al plenario provincial para discutir las cuestiones internas del radicalismo. Queremos que todos los radicales de cada rincón de la provincia participen activamente en las decisiones del partido", señaló.



"No consultaron a las bases"



Guajardo recordó que el propio radicalismo había impulsado años atrás una ley que establecía un límite de dos mandatos consecutivos para quienes gobernaban municipios sin Carta Orgánica, basada en el principio de alternancia que históricamente defendió la UCR.



"Nos llamó la atención que nuestros propios diputados acompañaran una modificación que elimina ese límite. Lo grave es que esa decisión se tomó sin consultar a los afiliados ni a los comités del interior", sostuvo.



Según explicó, el cuestionamiento no está dirigido al gobernador, quien promulgó la ley, sino a los legisladores radicales.



"Al gobernador no le reclamamos nada porque no pertenece a nuestro partido. Pero sí vamos a pedir explicaciones a nuestros diputados en el plenario provincial".



"La alianza ya está resentida"



Consultado sobre el futuro de la coalición gobernante, Guajardo afirmó que el vínculo político ya presenta señales de desgaste.



"La alianza ya está resentida. Cuando no se toma en cuenta la opinión de las bases, la alianza se resiente".



En ese sentido, sostuvo que el radicalismo acompañó desde el primer día al espacio de gobierno, pero consideró que ahora es momento de discutir cómo continuará esa relación política.



"Nosotros defendemos la alianza hasta el final del mandato, pero después tendremos que sentarnos a discutir qué tipo de alianza queremos construir para el futuro."



Además, dejó una frase que marcó el tono de su postura:



"No somos ovejitas, yo no pertenezco a ningún pastor. Las decisiones tienen que ser participativas y compartidas."



Rechazó que los sectores críticos sean "radicales díscolos"



Durante la entrevista también respondió a quienes califican como "díscolos" a los dirigentes que cuestionan las decisiones del partido.



"Yo no me siento un radical díscolo. Díscolo es quien actúa por fuera de lo que decide el partido."



Incluso mencionó al diputado provincial Sergio Ongarato, a quien cuestionó por manifestar públicamente que estará "donde lo necesiten", interpretando esa expresión como un alejamiento de las definiciones partidarias.



"El partido nunca debatió este tema. Si las bases no fueron consultadas, entonces el radicalismo no se expresó."



Para Guajardo, permitir reelecciones indefinidas afecta directamente la calidad institucional y limita el surgimiento de nuevos dirigentes.



"Lo que le hace bien a la democracia es la alternancia. Nosotros venimos formando cuadros políticos para competir en cada localidad y estas modificaciones terminan perjudicando ese proceso".



Indicó que esta preocupación no es exclusiva de El Maitén, sino que es compartida por la mayoría de los comités radicales del interior.



Relató que recientemente participaron de un encuentro en Paso de Indios junto a representantes de 17 comités departamentales.



"Diría que el 90 por ciento estuvo de acuerdo con nuestra postura. Todos quieren tener la posibilidad de presentar una alternativa en sus localidades".



El escenario en El Maitén



Respecto de la realidad política local, Guajardo afirmó que desconoce si el actual intendente buscará un nuevo mandato, aunque reconoció que la nueva legislación le permite hacerlo.

"Una reelección indefinida habilita a que pueda volver a presentarse y, naturalmente, quien está en el gobierno siempre corre con ventaja porque dispone del aparato estatal".



Sin embargo, aclaró que la decisión corresponde exclusivamente al jefe comunal.



"Lo que haga el intendente es una decisión de él. Nosotros discutimos el sistema y creemos que estas modificaciones no favorecen a la democracia".



¿Será candidato en 2027?



Sobre una eventual candidatura a la intendencia de El Maitén, Guajardo evitó confirmarla, aunque dejó abierta esa posibilidad.



"Todavía falta mucho tiempo. Dentro de nuestro equipo hay varios compañeros con posibilidades de asumir esa responsabilidad".



Afirmó que el objetivo del radicalismo será llegar fortalecido a las elecciones de 2027 con candidatos competitivos.



"Queremos ser una verdadera alternativa para los vecinos y seguramente vamos a presentar candidatos".



Finalmente, insistió en que el radicalismo debe recuperar protagonismo dentro de la alianza de gobierno y garantizar que las decisiones partidarias vuelvan a discutirse desde las bases hacia la conducción provincial.