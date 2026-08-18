Discusión terminó con un herido de arma blanca en Esquel

La comisario Carolina Pauli, de la Unidad Regional Esquel, informó sobre un hecho ocurrido el sábado por la noche en la ciudad.

"El día sábado aproximadamente a las diez y media de la noche, el hospital nos informa de que había ingresado una persona con una lesión producida por arma blanca, un corte en la zona de la espalda. Era una lesión que no revestía gravedad, pero bueno, tienen la obligación de comunicarnos de esta situación", detalló.

Según el relato policial, la víctima es un hombre de 30 años. "Había mantenido una discusión con un sujeto y bueno, producto de esto le había provocado una lesión en la zona de la espalda", explicó Pauli.

Mientras el personal de la Comisaría Primera intervenía en el hospital, se produjo un segundo movimiento: "En ese mismo momento se presentó voluntariamente un masculino, también mayor de edad, quien se hizo responsable de las lesiones provocadas a la víctima. Inmediatamente se le hace saber al Ministerio Público Fiscal".

La comisario indicó cómo continuó el procedimiento judicial: "Se procede a hacer una imputación del hecho, las lesiones fueron de carácter leve, así que se imputa el delito de lesiones leves y recupera la libertad. No es que ha permanecido a espera de audiencia, sino que fue imputado y se elaboran todas las actuaciones judiciales en el marco de esta investigación".

El caso quedó en manos de la Fiscalía para avanzar con la causa.

SL