Esquel: los datos del Registro Civil que confirman la baja de nacimientos

Las estadísticas oficiales del Registro Civil de Esquel muestran una variación en el movimiento demográfico de la ciudad. La Directora del organismo, Zulma Eldauk, repasó en diálogo con Red43 los datos comparativos en relación a períodos anteriores y analizó los factores que influyen en estas cifras.

Respecto a las Uniones Matrimoniales, la titular del área manifestó que la cifra se mantiene estable con un promedio constante de ceremonias semanales, sumado a las bodas externas programadas para las temporadas de buen clima.

Sin embargo, Eldauk advirtió que la cantidad de nacimientos inscritos descendió de forma notoria. Explicó que, si bien la posibilidad de anotar a los niños en el lugar de residencia de los padres alivió el flujo de trámites en la oficina local, los índices generales muestran un claro descenso en las estadísticas de la ciudad.

Para dimensionar la diferencia en el ritmo de inscripciones diarias, la funcionaria comparó los registros actuales con los de años previos. "Te doy un ejemplo: de cuatro nacimientos que hacíamos por día, hoy hacemos cada tres días uno o dos", precisó.

Al evaluar las causas de este comportamiento poblacional, Eldauk consideró que incide una mayor concientización sobre la salud reproductiva, acompañada por el contexto económico actual. "Se está haciendo un análisis más profundo. A mi entender, creo que se debe a que se ha tomado mucha conciencia de la natalidad y después te puedo decir la situación económica, que es un influyente bastante importante", afirmó.

EBW