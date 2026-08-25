La Zeta fue escenario de una gran jornada de Mountain Bike con más de 130 ciclistas

La competencia se llevó adelante en el predio de la Reserva Natural Urbana "Laguna La Zeta", en una tarde espléndida que acompañó de principio a fin una propuesta que combinó deporte, naturaleza y un importante marco de competidores, familias y visitantes.

La jornada contó con 23 categorías, que incluyeron infantiles, juveniles, promocionales y competitivas, lo que permitió la participación desde los más pequeños hasta ciclistas de amplia trayectoria. Corredores de Esquel y distintos puntos de Chubut y la región formaron parte de una fecha que volvió a poner en valor los escenarios naturales que ofrece la ciudad para el desarrollo de los deportes de montaña.

En representación del intendente Matías Taccetta, acompañaron la jornada el secretario de Turismo, Deportes y Cultura, Walter Torres; el subsecretario de Deportes, Hernán Maciel; el director de Deportes, Roberto Fusiman; y el delegado zonal de Chubut Deportes, Lucas De Godos, quienes compartieron la actividad junto a deportistas y público presente.

Entre las categorías con mejores registros del día se destacaron, en caballeros, Adultos 30-39 años y Adultos 18-29 años, ambas con recorrido de cuatro vueltas; mientras que en damas sobresalieron Adultos 40-49 años y Adultos 30-39 años.

Dentro de las categorías masculinas que completaron cuatro vueltas al circuito, uno de los registros más destacados fue el de Ignacio Freeman Crespo, ganador de la categoría Adultos 30-39 años, quien completó el recorrido en 1h 11m 23s.

Por su parte, Kevin Martin se quedó con el primer puesto en Adultos 18-29 años con un tiempo de 1h 12m 50s, siendo ambos los mejores registros entre las categorías que realizaron cuatro vueltas.

En damas, las categorías competitivas recorrieron una menor cantidad de vueltas. Entre los tiempos más destacados, Aimé Anselmo se impuso en Adultos 40-49 años con un registro de 46m 54s, mientras que Antonia Guereña Araiz, de Esquel, ganó la categoría Adultos 30-39 años con 47m 11s.

Al respecto, el subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, destacó las condiciones naturales de Esquel y el trabajo realizado para llevar adelante una nueva fecha de los Juegos de Montaña.

“Tenemos el privilegio de vivir en un entorno tan maravilloso como el que tiene Esquel, que permite disfrutar de múltiples disciplinas de montaña, generando un atractivo que no se encuentra en otros lugares. Quiero hacer un agradecimiento especial a Sandro Miranda, Horacio Martín y a tantos otros que han trabajado y acompañado a la Subsecretaría para que esto salga de manera maravillosa, con toda la gente, las familias y los visitantes disfrutando de una jornada a puro deporte”, expresó Maciel.

Asimismo, el funcionario remarcó que este tipo de propuestas forman parte del trabajo que se viene realizando para continuar fortaleciendo el perfil deportivo y turístico de la ciudad.

“La realización de estos Juegos de Montaña busca seguir posicionando a Esquel como lo que ya es: Capital del Turismo Deportivo”, sostuvo.

La fecha de Mountain Bike se sumó así al calendario de los Juegos de Montaña 2026, una propuesta que continúa recorriendo diferentes escenarios naturales de Esquel a través de disciplinas directamente vinculadas con la identidad cordillerana.

Los Juegos de Montaña continuarán durante las próximas semanas con nuevas competencias y actividades para consolidar esta iniciativa que busca seguir posicionando a Esquel como un punto de referencia para los deportes de montaña y el turismo deportivo en la Patagonia.

MA