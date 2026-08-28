APACH fortalece su escuela de Pádel y abre las puertas a nuevos chicos en Esquel

La Escuelita de Pádel de APACH continúa creciendo en Esquel y actualmente reúne a alrededor de 60 niños que participan de los entrenamientos que se desarrollan los martes y jueves, tanto por la mañana como por la tarde.

Karin Bestene, tesorera de APACH, destacó el crecimiento de la propuesta y la participación de los chicos en distintas competencias. “Hace poco fue el torneo nacional de menores. La Escuelita de APACH tiene un montón de niños que ya han hecho sus pasos en los torneos provinciales, en los nacionales y ahora también en este segmento de libres se están animando”, señaló.

En ese sentido, desde la institución buscan que más chicos puedan acercarse al deporte y conocer la actividad. “Todos los niños que quieran concurrir se pueden acercar en los clubes o a través de la página de APACH en Instagram. Se pueden comunicar con nosotros”, explicó Bestene.

Los entrenamientos están a cargo de Federico Garay y Fernando González, mientras que recientemente se incorporó Javier Castillo al equipo de profesores. “Estamos muy contentos con ellos y ahora se incorporó otro profe más que es Javi Castillo”, expresó la tesorera.

Una propuesta que busca sumar a más chicos

Uno de los objetivos de la escuelita es facilitar el primer contacto de los chicos con el pádel. Para quienes todavía no tienen paleta, APACH dispone de material para prestar durante las primeras clases.

“Normalmente siempre tienen alguna paleta los chicos en el club para prestarles al comienzo, como para que ellos se vayan entendiendo cómo es el material, si les resulta más liviano, más pesado y después puedan comprar una paleta”, explicó Bestene.

De esta manera, para comenzar con la actividad no es necesario contar desde el primer día con todo el equipamiento. “Simplemente con unas zapatillas, ropa deportiva y una paleta, pero si no nosotros le podemos prestar una”, remarcó.

Actualmente, la escuelita cuenta con aproximadamente 60 alumnos y mantiene abierta la posibilidad de incorporar nuevos chicos, de acuerdo con los lugares que se van liberando en los grupos.

Los entrenamientos se realizan los martes y jueves, con opciones durante la mañana y por la tarde a partir de las 17. Las familias interesadas pueden comunicarse con APACH a través de sus redes sociales para consultar por los horarios y lugares disponibles.

AMD