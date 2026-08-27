Salud: Se realizó el acto de egreso de residentes en el Hospital Zonal de Esquel

En el marco de la continua capacitación y formación del recurso humano sanitario, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, llevó a cabo el acto de egreso de residentes del Hospital Zonal de Esquel.

La ceremonia fue encabezada por el secretario de Salud provincial, Sergio Wisky, y en la ocasión culminaron su trayecto formativo tres profesionales. Además, se efectuó el cierre de ciclos de jefaturas y coordinaciones de residencias que sostienen la red de atención del hospital y de toda la Comarca.

En la oportunidad, Wisky destacó la relevancia estratégica de los programas de residencias para consolidar la atención de la salud pública, la gran capacidad de aprendizaje técnico y principalmente el potencial humano y empatía para sostener el trabajo diario en el Hospital, sus centros de salud y la comunidad en general.

Flamantes egresados

En un clima de gran alegría y emoción, recibieron sus diplomas tres nuevos profesionales que eligieron especializarse en el Hospital escuela de Esquel: en Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Comunitaria, la licenciada Abril Neculman y el licenciado Guillermo Castelo; y en Residencia de Medicina General, el doctor Laureano Del Giorgio.

Asimismo, durante la entrega los referentes del Comité de Docencia e Investigación valoraron el enorme trayecto recorrido por los egresados, su predisposición y entrega hacia el hospital.

Cierre de jefaturas y reconocimientos

El acto también fue escenario para reconocer la culminación de funciones de quienes acompañaron la organización interna y pedagógica de las residencias como Jefas de Residentes: la licenciada Nicole Jiménez Huth (Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Comunitaria); las doctoras, Belén Agustina Muñoz (Residencia de Medicina General), y Daniela Rubis (Residencia de Pediatría).

Participantes

Acompañaron al secretario de Salud Provincial, Sergio Wisky; el director del Hospital Zonal de Esquel, Carlos Winter; la directora asociada, Lorena Lewis; el presidente del Comité de Docencia e Investigación, Fernando Hernández; equipos sanitarios, coordinadores, familiares y amigos de los profesionales que finalizaron su formación de posgrado.

Egreso en Puerto Madryn

El Hospital Zonal de Puerto Madryn también realizó el acto de egreso de residentes y jefaturas, valorando los años de aprendizaje, compromiso, trabajo en equipo y dedicación a la salud.

En ese contexto, se desarrolló un acto, al que asistió la subsecretaria de Hospitales, Romina Galarza, y en el que egresaron los siguientes profesionales: Marcela Maliqueo; Erica Correa; y Tania Van Vliet en Salud Pública; en Epidemiología, Valerya Ortega Sánchez, y Yesica Magdalena Torres; Álvaro Javier Marcano Barrios, en Clínica Médica; Anabella Panosetti, en Salud Mental Comunitaria; Agustín Depasquali, en Salud Mental Comunitaria; Lucía Fernández, jefatura de residencia de Salud Mental Comunitaria. Además, Tobías Joaquín Agnese, en medicina general; Mariana Carolina Choque, jefetura de residencia en Cuidados Críticos; Bianca del Carmen Cozzoli, residencia en Cuidados Críticos; y Paula Duhovnik, jefatura de residencia en Pediatría.

R.G