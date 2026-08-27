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27 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Salud: Se realizó el acto de egreso de residentes en el Hospital Zonal de Esquel

En una emotiva ceremonia, presidida por el secretario de Salud provincial, Sergio Wisky, se concretó la colación de nuevos especialistas en Medicina General y Salud Mental.  
Por Redacción Red43

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En el marco de la continua capacitación y formación del recurso humano sanitario, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, llevó a cabo el acto de egreso de residentes del Hospital Zonal de Esquel. 

 

La ceremonia fue encabezada por el secretario de Salud provincial, Sergio Wisky, y en la ocasión culminaron su trayecto formativo tres profesionales. Además, se efectuó el cierre de ciclos de jefaturas y coordinaciones de residencias que sostienen la red de atención del hospital y de toda la Comarca.

 

En la oportunidad, Wisky destacó la relevancia estratégica de los programas de residencias para consolidar la atención de la salud pública, la gran capacidad de aprendizaje técnico y principalmente el potencial humano y empatía para sostener el trabajo diario en el Hospital, sus centros de salud y la comunidad en general. 

 

 

 

Flamantes egresados

 

En un clima de gran alegría y emoción, recibieron sus diplomas tres nuevos profesionales que eligieron especializarse en el Hospital escuela de Esquel: en Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Comunitaria, la licenciada Abril Neculman y el licenciado Guillermo Castelo; y en Residencia de Medicina General, el doctor Laureano Del Giorgio.

 

Asimismo, durante la entrega los referentes del Comité de Docencia e Investigación valoraron el enorme trayecto recorrido por los egresados, su predisposición y entrega hacia el hospital. 

 

Cierre de jefaturas y reconocimientos 

 

El acto también fue escenario para reconocer la culminación de funciones de quienes acompañaron la organización interna y pedagógica de las residencias como Jefas de Residentes: la licenciada Nicole Jiménez Huth (Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Comunitaria); las doctoras, Belén Agustina Muñoz (Residencia de Medicina General), y Daniela Rubis (Residencia de Pediatría).

 

 

 

Participantes

 

Acompañaron al secretario de Salud Provincial, Sergio Wisky; el director del Hospital Zonal de Esquel, Carlos Winter; la directora asociada, Lorena Lewis; el presidente del Comité de Docencia e Investigación, Fernando Hernández; equipos sanitarios, coordinadores, familiares y amigos de los profesionales que finalizaron su formación de posgrado.

 

Egreso en Puerto Madryn

 

El Hospital Zonal de Puerto Madryn también realizó el acto de egreso de residentes y jefaturas, valorando los años de aprendizaje, compromiso, trabajo en equipo y dedicación a la salud. 

 

En ese contexto, se desarrolló un acto, al que asistió la subsecretaria de Hospitales, Romina Galarza, y en el que egresaron los siguientes profesionales: Marcela Maliqueo; Erica Correa; y Tania Van Vliet en Salud Pública; en Epidemiología, Valerya Ortega Sánchez, y Yesica Magdalena Torres; Álvaro Javier Marcano Barrios, en Clínica Médica; Anabella Panosetti, en Salud Mental Comunitaria; Agustín Depasquali, en Salud Mental Comunitaria; Lucía Fernández, jefatura de residencia de Salud Mental Comunitaria. Además, Tobías Joaquín Agnese, en medicina general; Mariana Carolina Choque, jefetura de residencia en Cuidados Críticos; Bianca del Carmen Cozzoli, residencia en Cuidados Críticos; y Paula Duhovnik, jefatura de residencia en Pediatría.

 

 

 

R.G

 

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