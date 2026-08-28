¿Cómo prevenir el Sindrome Urémico Hemolítico?

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, realizó en Trelew y Puerto Madryn actividades de prevención en terreno del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) con el objeto de comunicar a la comunidad la importancia de aplicar y sostener las medidas de higiene y manipulación segura de alimentos de manera cotidiana.

En ese marco, integrantes del equipo de la Dirección Provincial de Salud Ambiental (Una Salud) de la cartera sanitaria chubutense estuvieron presentes con un stand en el Paseo Ferial de Trelew, que funciona en el predio de la Sociedad Rural Valle del Chubut, y en la Feria “Con Sabor a Madryn”, que se desarrolla en el Parador Municipal.

Durante ambas jornadas, que coincidieron con el “Día Nacional de la Lucha contra el SUH” que se conmemora el 19 de agosto de cada año, el personal de salud dialogó con productores, emprendedores y vecinos sobre la temática, valiéndose de distintos recursos didácticos e interactivos.

Características de la enfermedad

El Síndrome Urémico Hemolítico es una enfermedad cuya tasa de incidencia aumenta durante el verano y que afecta especialmente a los niños menores de seis años, manifestándose a través de la insuficiencia renal, la anemia hemolítica y la disminución de plaquetas en sangre, pudiendo ocasionar daños graves en la salud de las personas.

Por lo general, su aparición se produce por una bacteria llamada “‘Escherichia coli”, que se encuentra en los intestinos de las vacas y puede ingresar al organismo de las personas como consecuencia de la ingesta de carne mal cocida, o de otros alimentos que hayan estado en contacto con materia fecal, como la leche no pasteurizada, las verduras y frutas mal lavadas y las aguas contaminadas.

Medidas preventivas

Las principales medidas de prevención del SUH que debe seguir la comunidad son:

• Lavarse las manos con agua y jabón. Antes de comer y cocinar, después de tocar alimentos crudos, ir al baño o cambiar pañales.

• Lavar frutas y verduras, bajo un chorro de agua segura. Agregar dos gotitas de lavandina (apta para potabilizar agua) por litro y luego volver a lavarlas.

• Adquirir alimentos en lugares habilitados, no en redes sociales.

• Mantener los alimentos a temperaturas seguras, refrigerados, por debajo de los 5 grados. No dejar los alimentos que requieran frío por más de dos horas a temperatura ambiente.

• Cocinar completamente los alimentos, especialmente los que llevan carne picada.

• Evitar darles carne picada a menores de 6 años.

• Separar los alimentos crudos de otros listos para consumir. Y no utilizar los mismos utensilios para manipular carnes crudas, cocidas o vegetales.

• El agua de uso y consumo debe ser potable. Ante la duda, agregar dos gotas de lavandina (apta para potabilizar agua) por litro de agua y hervirla durante 5 minutos para beber, cocinar o lavar alimentos.

• Bañarse solo en balnearios, piletas y lugares habilitados y controlados.

Síntomas y consulta médica

El cuadro clínico suele presentarse con una diarrea que aparece luego de 3 a 4 días de ingerido el alimento contaminado por la bacteria, seguida por dolor abdominal y vómitos. Posteriormente, esta diarrea se vuelve sanguinolenta y, aunque puede ceder espontáneamente, el paciente seguirá presentando palidez y disminución en la frecuencia de la eliminación de orina.

Es importante que ante la sospecha de la enfermedad el paciente concurra al hospital o establecimiento de salud más cercano, ya que las condiciones clínicas pueden variar rápidamente y agravarse.