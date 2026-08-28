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28 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Orgullo por una nueva promoción de profesionales formados en el Hospital de El Bolsón

Seis profesionales finalizaron sus residencias en Medicina General y Salud Mental Comunitaria, mientras que otros dos cerraron su ciclo como jefes de residencia.
Por Redacción Red43

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El Hospital de Área El Bolsón celebró la finalización de las residencias de seis profesionales que completaron su formación en la institución durante 2026. Se trata de residentes de Medicina General y de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria (RISaMC).

 

Por la Residencia de Medicina General finalizaron su formación Martín Taub, Belén Gigena, Karen Metrevich y Sofía Domínguez Monclá. En tanto, Greta Russo y Giuliano Bagli completaron la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria (RISaMC).

 

Desde el hospital también felicitaron especialmente a quienes terminaron su etapa como jefes de residencia: Magdalena Moyano, de RISaMC, y Gastón Castro, de Medicina General.

 

 

Etapa de formación en el hospital

La residencia representa una instancia de formación profesional que combina estudio y práctica dentro del sistema de salud. Desde el Hospital de El Bolsón resaltaron el esfuerzo, las guardias, el compañerismo y el compromiso con la salud pública que formaron parte de este recorrido. La institución también agradeció a los equipos y tutores que acompañaron a los profesionales durante sus años de formación.

 

Con la finalización de este ciclo, el hospital despidió a la Promoción 2026 y celebró el recorrido realizado por quienes eligieron formarse profesionalmente en El Bolsón.

 

Quiénes finalizaron sus residencias

Medicina General

 

  • Martín Taub
  • Belén Gigena
  • Karen Metrevich
  • Sofía Domínguez Monclá

 

Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria

 

  • Greta Russo
  • Giuliano Bagli

Jefaturas de Residencia

 

  • Magdalena Moyano, RISaMC
  • Gastón Castro, Medicina General

El Hospital de Área El Bolsón cerró así una nueva etapa de formación de profesionales de la salud, con la despedida de la Promoción 2026.

 

 

O.P.

 

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