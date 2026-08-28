Orgullo por una nueva promoción de profesionales formados en el Hospital de El Bolsón

El Hospital de Área El Bolsón celebró la finalización de las residencias de seis profesionales que completaron su formación en la institución durante 2026. Se trata de residentes de Medicina General y de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria (RISaMC).
Por la Residencia de Medicina General finalizaron su formación Martín Taub, Belén Gigena, Karen Metrevich y Sofía Domínguez Monclá. En tanto, Greta Russo y Giuliano Bagli completaron la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria (RISaMC).
Desde el hospital también felicitaron especialmente a quienes terminaron su etapa como jefes de residencia: Magdalena Moyano, de RISaMC, y Gastón Castro, de Medicina General.
Etapa de formación en el hospital
La residencia representa una instancia de formación profesional que combina estudio y práctica dentro del sistema de salud. Desde el Hospital de El Bolsón resaltaron el esfuerzo, las guardias, el compañerismo y el compromiso con la salud pública que formaron parte de este recorrido. La institución también agradeció a los equipos y tutores que acompañaron a los profesionales durante sus años de formación.
Con la finalización de este ciclo, el hospital despidió a la Promoción 2026 y celebró el recorrido realizado por quienes eligieron formarse profesionalmente en El Bolsón.
Quiénes finalizaron sus residencias
Medicina General
- Martín Taub
- Belén Gigena
- Karen Metrevich
- Sofía Domínguez Monclá
Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria
- Greta Russo
- Giuliano Bagli
Jefaturas de Residencia
- Magdalena Moyano, RISaMC
- Gastón Castro, Medicina General
El Hospital de Área El Bolsón cerró así una nueva etapa de formación de profesionales de la salud, con la despedida de la Promoción 2026.
O.P.