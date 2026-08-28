Chubut: la tuvo secuestrada durante días y la golpeó frente a su hijo de 4 años

Un grave episodio de violencia de género ocurrido en Puerto Madryn es investigado por la Justicia luego de que una mujer denunciara que su pareja la habría mantenido privada de su libertad durante varios días, además de golpearla y amenazarla frente a su hijo de 4 años.

La investigación se inició durante la madrugada del 25 de agosto, cuando la Comisaría de la Mujer de Puerto Madryn recibió el aviso sobre la situación y dio intervención al Ministerio Público Fiscal. La fiscal Camila Martinovic quedó a cargo de las actuaciones y, junto con la División Policial de Investigaciones (DPI), avanzó para localizar al sospechoso.

La víctima logró pedir auxilio durante un forcejeo

Según explicó la fiscal, la mujer denunció que habría permanecido privada de su libertad dentro de su vivienda desde el 20 de agosto. Durante esos días, habría sufrido distintas agresiones físicas y amenazas por parte de su pareja.

La situación habría ocurrido además en presencia del hijo de la víctima, un niño de 4 años.

De acuerdo con la investigación, en medio de un forcejeo la mujer consiguió tomar su teléfono celular y comunicarse con familiares para pedir ayuda. Cuando el hombre habría advertido lo que estaba sucediendo, abandonó el domicilio antes de la llegada de los efectivos.

La víctima fue trasladada para recibir asistencia y los profesionales constataron múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo. Entre ellas se detectó una desviación del tabique nasal, señalada como una de las lesiones de mayor gravedad.

Dos allanamientos y una detención

A partir de la denuncia, la Fiscalía dispuso distintas tareas investigativas junto con la División Policial de Investigaciones para establecer el paradero del acusado.

Con la información reunida, la jueza penal María Alejandra Hernández autorizó dos allanamientos en distintos puntos de Puerto Madryn.

El primero se realizó en un inmueble ubicado sobre calle Ejército de los Andes, en la manzana 310, donde los investigadores llevaron adelante una inspección.

Posteriormente, los efectivos se trasladaron hasta una vivienda ubicada sobre calle Gan Gan al 1800, en el barrio 21 de Enero. Allí lograron detener al hombre investigado.

Cadenas, candados y un teléfono

Durante los procedimientos fueron secuestrados distintos elementos considerados de interés para la causa, entre ellos cadenas, candados y un teléfono celular.

El dispositivo será sometido a pericias informáticas. Además, se realizarán estudios de ADN y análisis de material biológico para incorporar nuevos elementos a la investigación.

La fiscal Martinovic explicó que estos procedimientos buscan avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Dos meses de prisión preventiva

El detenido fue presentado ante la Justicia durante la mañana del 25 de agosto, en una audiencia de control de detención.

En esa instancia, la Fiscalía solicitó que permaneciera bajo prisión preventiva durante dos meses, pedido que finalmente fue concedido por la Justicia.

La investigación continuará con las pericias pendientes y la incorporación de nuevas pruebas que permitan reconstruir lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.





MA