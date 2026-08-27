Pusieron un candado en una tranquera y dejaron a vecinos sin poder llegar a sus casas

Un camino rural de El Bolsón quedó bloqueado por un candado colocado en una tranquera y dejó a vecinos sin poder acceder a sus viviendas y a los campos donde tienen sus animales. Tras una denuncia policial, el Juzgado de Paz ordenó liberar el paso en un plazo de dos horas y estableció una multa de $50.000 por cada día de demora.

El bloqueo afectó a vecinos y campos de la zona

El conflicto comenzó a partir de una exposición policial realizada por uno de los vecinos, quien denunció que el acceso había sido cerrado con un candado. La medida afectó de manera directa a quienes utilizan habitualmente ese camino.

Según surge de la resolución judicial, algunos pobladores no podían llegar hasta sus casas ni trasladarse a los campos donde se encontraban sus animales.

El juzgado consideró que la situación provocaba un perjuicio inmediato e injustificado para el vecindario y señaló que un particular no puede impedir por su cuenta la circulación por una vía de estas características.

Un camino utilizado desde hace años

El caso excede el conflicto entre particulares debido a las características del acceso. De acuerdo con la resolución, el camino es utilizado desde hace muchísimo tiempo por numerosos vecinos, circunstancia que le otorgó carácter de vía pública.

Además, forma parte de una red de caminos vecinales que permite conectar distintos sectores rurales con la Ruta Nacional 40 y con las rutas provinciales 86, correspondiente al circuito de Mallín, y 84, camino de Rinconada de Mallín. Por allí circulan vecinos, animales y elementos vinculados con la actividad cotidiana de los pobladores.

El camino también fue reconocido por el Municipio

La importancia de este acceso ya había sido contemplada por la Municipalidad de El Bolsón. En 2024, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza 021/2024, mediante la cual se asignó un nombre al camino en homenaje a una antigua pobladora de la zona.

Entre los fundamentos de la ordenanza se mencionó la necesidad de identificar los caminos rurales para ordenar la conectividad y facilitar su ubicación ante situaciones que requieran una respuesta rápida, como emergencias de salud o incendios.

La resolución judicial también hizo referencia al respaldo del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales y de Defensa Civil a aquella iniciativa.

Dos horas para retirar el candado

El Juzgado de Paz fijó un plazo de apenas dos horas desde la notificación para retirar el candado y cualquier otro obstáculo que impida la circulación. En caso de incumplimiento, el Poder Judicial podrá recurrir a la fuerza pública para liberar el paso. Los gastos que demande ese operativo quedarán a cargo del responsable.

Además, se estableció una multa de $50.000 por cada día de demora hasta que el camino quede efectivamente liberado.

También prohibieron nuevos bloqueos y hostigamientos

La resolución no se limitó al obstáculo que originó la denuncia. El juzgado también prohibió volver a bloquear u obstaculizar la circulación vecinal por cualquiera de los callejones de la zona. A su vez, ordenó que el responsable se abstenga de hostigar o provocar a quienes transiten por esos caminos.

En caso de incumplir estas disposiciones, podrá quedar sujeto a las sanciones previstas por el Código Penal para el delito de desobediencia, además de las responsabilidades civiles o penales que pudieran corresponder.

Para garantizar el cumplimiento de la medida, el juzgado comunicó la resolución a la Comisaría 12ª y al 911, solicitando intervención ante cualquier incumplimiento actual o posterior. También dispuso informar la decisión a la Dirección de Tierras de Río Negro y a la Municipalidad de El Bolsón.

El fallo dejó así establecido que las diferencias entre particulares deberán resolverse por las vías correspondientes y no mediante el cierre de un camino utilizado por los vecinos.

O.P.