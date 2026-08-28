Esquel fue sede de un encuentro regional de vacunadores y vacunadoras

En el marco del Día Nacional del Vacunador y la Vacunadora, se realizó en Esquel el II Encuentro de Trabajo de Vacunadoras y Vacunadores de la UGD Esquel, una jornada destinada al intercambio de experiencias y a la actualización de conocimientos vinculados con la inmunización.

La actividad fue organizada de manera conjunta por el Vacunatorio Central del Hospital Zonal de Esquel (HZE) y la Coordinación de Inmunizaciones del Primer Nivel de Atención. Participaron integrantes de equipos de salud de Esquel, Trevelin, Cholila y del ISSyS, además de trabajadores de las áreas urbana y rural.

Actualización y herramientas para el trabajo cotidiano

Durante la jornada se abordaron distintos temas relacionados con las estrategias de vacunación y las tareas que los equipos desarrollan diariamente en el territorio.

Entre los contenidos tratados se incluyó la actualización sobre la vacuna Triple Viral, particularmente por el adelanto de la segunda dosis a los 18 meses, además de vacunación durante el embarazo, prevención antitetánica y la incorporación de Prevenar Neumo 20.

El encuentro también permitió compartir experiencias, dificultades y oportunidades vinculadas al trabajo de los vacunadores y vacunadoras en diferentes ámbitos de atención.

Talleres prácticos y promoción en territorio

Como parte de la propuesta se desarrollaron talleres prácticos, entre ellos uno destinado al armado de termos para el transporte y situaciones de contingencia, y otro orientado a las estrategias para recuperar esquemas de vacunación incompletos.

También tuvo un espacio destacado el trabajo de los Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno (TCST) de Esquel, quienes encabezaron una actividad centrada en la promoción de las vacunas dentro de la comunidad.

Desde la organización destacaron la participación de los distintos equipos y remarcaron la importancia del trabajo cotidiano de los vacunadores y vacunadoras como parte de las acciones de prevención primaria y de las políticas de salud pública.

MA