°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 28 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Hospital Zonal Esquel
28 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel fue sede de un encuentro regional de vacunadores y vacunadoras

La actividad reunió a equipos de salud de distintas localidades y abordó temas como vacunación durante el embarazo, Triple Viral, antitetánica y nuevas estrategias de inmunización.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco del Día Nacional del Vacunador y la Vacunadora, se realizó en Esquel el II Encuentro de Trabajo de Vacunadoras y Vacunadores de la UGD Esquel, una jornada destinada al intercambio de experiencias y a la actualización de conocimientos vinculados con la inmunización.

 

La actividad fue organizada de manera conjunta por el Vacunatorio Central del Hospital Zonal de Esquel (HZE) y la Coordinación de Inmunizaciones del Primer Nivel de Atención. Participaron integrantes de equipos de salud de Esquel, Trevelin, Cholila y del ISSyS, además de trabajadores de las áreas urbana y rural.

 

 

 

 

 

Actualización y herramientas para el trabajo cotidiano

 

 

Durante la jornada se abordaron distintos temas relacionados con las estrategias de vacunación y las tareas que los equipos desarrollan diariamente en el territorio.

 

Entre los contenidos tratados se incluyó la actualización sobre la vacuna Triple Viral, particularmente por el adelanto de la segunda dosis a los 18 meses, además de vacunación durante el embarazo, prevención antitetánica y la incorporación de Prevenar Neumo 20.

 

El encuentro también permitió compartir experiencias, dificultades y oportunidades vinculadas al trabajo de los vacunadores y vacunadoras en diferentes ámbitos de atención.

 

 

 

 

 

 

Talleres prácticos y promoción en territorio

 

 

Como parte de la propuesta se desarrollaron talleres prácticos, entre ellos uno destinado al armado de termos para el transporte y situaciones de contingencia, y otro orientado a las estrategias para recuperar esquemas de vacunación incompletos.

 

También tuvo un espacio destacado el trabajo de los Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno (TCST) de Esquel, quienes encabezaron una actividad centrada en la promoción de las vacunas dentro de la comunidad.

 

Desde la organización destacaron la participación de los distintos equipos y remarcaron la importancia del trabajo cotidiano de los vacunadores y vacunadoras como parte de las acciones de prevención primaria y de las políticas de salud pública.

 

 

MA

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Eclipse lunar en Esquel: a qué hora mirar el cielo para ver la “Luna de Sangre”
2
 Salud: Se realizó el acto de egreso de residentes en el Hospital Zonal de Esquel
3
 Detuvieron a tres sujetos implicados en el violento caso del joven apuñalado en Esquel
4
 Esquel será sede de tres importantes encuentros científicos y productivos
5
 Chubut: la tuvo secuestrada durante días y la golpeó frente a su hijo de 4 años
1
 Detuvieron a tres sujetos implicados en el violento caso del joven apuñalado en Esquel
2
 Cuota alimentaria: qué hacer si el padre no paga y cuándo pueden intervenir los abuelos
3
 Este viernes continúan los trabajos sobre el tramo cortado de la Ruta 71
4
 Esquel y Trevelin reciben el Provincial de Menores con equipos de toda la provincia
5
 Chubut lanzó una nueva formación en Cuidados Integrales de Infancias
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -