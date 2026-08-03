Alma Viva celebra 4 años "desafiando las canas" en Esquel

Ana Julia Ochoa es la directora de Alma Viva, emprendimiento social y autónomo creado hace cuatro años en Esquel.

"Vamos a cumplir los cuatro años en poquitos días", explicó en RED43 e invitó: "El festejo será el viernes 7 de agosto de 15:30 a 19 horas" en el Salón de la Ahonikenk, "calle Sáenz Peña Casi Pasteur".

"La idea es invitar a toda la comunidad de Esquel, que tenga más de 50 años, a participar de este encuentro, festejo, a compartir la alegría de lo que venimos haciendo y de lo que seguiremos haciendo".

Ochoa explicó que Alma Viva sostiene propuestas durante todo el año: "Tenemos varias propuestas a lo largo del año y venimos año a año tratando de implementar alguna nueva propuesta, pero sin descuidar las que ya están. La idea para nosotros no es sumar y sumar, sino es no perder la calidad, la amorosidad, la profundidad de las actividades que ya llevamos adelante, pero a partir de esas actividades y de las escuchas y las observaciones es que vamos creando nuevas actividades".

Para el cumpleaños propuso una dinámica participativa: "La idea es ir con un sombrero o un antifaz para compartir y llenar de colores ese cumpleaños, pero también la idea es que eso sea creado por quienes vayan. No hace falta gastar plata, sino que con lo que tengo, recrearlo".

Y agregó: "Algo para compartir, un matecito, algo rico para llevar, para hacer una merienda en la canasta y compartir también ahí lo que comerían en la casa, comerlo y compartirlo con todos los que estemos en el cumpleaños".

La entrada será libre. "No hay costo de entrada, es gratuito y bueno, muchas ganas de celebrar y de festejar". Sobre el trabajo del último año, la directora contó: "Este año hemos tenido la posibilidad de seguir compartiendo con las personas que venimos compartiendo hace rato, también se han incorporado personas nuevas, hemos incorporado una actividad nueva que son los encuentros de almas vivas, las rondas de charla que empezamos el mes pasado".

En cuanto a la mirada de Alma Viva, señaló: "Estamos celebrando la vida como siempre, celebrando la posibilidad de encontrarnos, de tener nuevas propuestas". Y aclaró: "Cuando hablamos de movernos, hablamos de movernos como seres integrales, no únicamente corporales".

Ochoa recordó el origen del proyecto: "Alma Viva nace un 7 de agosto del 2022 como forma de cristalizar 21 años de trabajo que yo tengo con personas mayores. Yo empecé hace 21 años a trabajar y a crear situaciones, espacios, encuentros".

Finalmente invitó a sumarse en cualquier momento: "Alma Viva tiene las puertas abiertas permanentemente, no hay un ciclo de inscripción que empieza y termina, sino que a lo largo del año se pueden incorporar en cualquiera de las propuestas".

SL