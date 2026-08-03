Vuelco camino a La Hoya: dos jóvenes internados tras chocar contra un puente y despistar

La comisario Carolina Pauli informó sobre un siniestro vial ocurrido esta madrugada en el camino de acceso a La Hoya.

El hecho se registró alrededor de las 4 de la mañana en jurisdicción de Comisaría Segunda, frente al puesto de inteligencia del Ejército.

Fue personal del Ejército quien dio aviso del accidente.Al llegar al lugar, junto con personal de salud, los efectivos policiales constataron el vuelco de un Renault Sandero.

Según las primeras averiguaciones, el vehículo habría impactado primero contra un puente de material ubicado en ese sector, próximo a las vías que cruzan el camino de bajada a La Hoya. Producto del golpe, el rodado perdió totalmente la estabilidad y terminó volcando sobre la cinta asfáltica.

En el vehículo viajaban dos jóvenes, uno de 18 años y otro de 17. Ambos fueron trasladados de inmediato al hospital por personal de salud. "Se está esperando el carácter de las lesiones, porque por los daños materiales del rodado se presume que han tenido varios golpes", indicó Pauli.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica realizando el relevamiento, planimetría y peritajes. En horas de la mañana se realizará una nueva inspección con luz diurna para obtener más rastros y poder determinar la causal del accidente.

Respecto a las alcoholemias, la comisario aclaró que la prioridad en primera instancia fue la atención médica. Las extracciones sanguíneas correspondientes se realizarán dentro del hospital, donde los dos jóvenes continúan internados.

De acuerdo a lo recabado hasta el momento, el vehículo descendía desde la zona de La Hoya hacia la ciudad. "Es producto del golpe contra el obstáculo en primera instancia y de un pozo que habría quedado en el otro sector de la cinta asfáltica. Pero todo está en materia de trabajo de Científica para determinar la mecánica del accidente y la accidentología vial", finalizó Pauli.

SL