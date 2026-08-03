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Por Redacción Red43

El Gobierno cambia su proyecto por la venta de tierras a extranjeros ante la falta de votos

La Casa Rosada prepara modificaciones antes del debate en el Senado. El rechazo político y social obligó al oficialismo a revisar uno de los puntos más cuestionados de la iniciativa.
Por Redacción Red43

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El Gobierno nacional se dispone a introducir cambios en el proyecto que modifica las reglas sobre la propiedad privada y la venta de tierras productivas a extranjeros, luego de advertir que no cuenta con los votos necesarios para aprobar el texto original en el Senado.

 

Las modificaciones serán presentadas este martes por la tarde por la presidenta del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, en una conferencia de prensa prevista para las 16. Mientras tanto, continúan las negociaciones con la Casa Rosada y con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

 

Qué cambiaría el proyecto

La principal modificación que analiza el oficialismo pasa por volver a establecer límites para la compra de tierras productivas por parte de extranjeros.

 

 

La versión original del proyecto eliminaba las restricciones vigentes, pero ahora el Gobierno estudia mantener un tope. Entre las alternativas aparece elevar el límite actual del 15% del territorio habilitado para este tipo de operaciones, aunque ese porcentaje todavía no fue confirmado.

 

La decisión responde al escenario que enfrenta el oficialismo en el Senado, donde varios legisladores anticiparon reparos al capítulo vinculado con la extranjerización de tierras.

 

Crece la resistencia política

El rechazo al proyecto se extendió durante las últimas semanas y comenzó a reflejarse dentro de los bloques que habitualmente acompañan al Gobierno.

 

 

Entre quienes mantienen dudas aparecen senadores de distintas provincias, incluidos representantes de Chubut, mientras que otros legisladores ya adelantaron que no respaldarán el capítulo referido a la venta de tierras.

 

A ese escenario se suma una convocatoria para manifestarse frente al Congreso el mismo día en que se retomará el debate. También distintas organizaciones e instituciones expresaron públicamente su rechazo a la eliminación de los límites vigentes.

 

No solo habla de tierras

La iniciativa impulsada por el Gobierno incluye otros cambios vinculados con la propiedad privada.

 

 

El texto propone acelerar los procesos de desalojo por falta de pago, ocupaciones y usurpaciones, modificar aspectos del régimen de expropiaciones y reformar artículos de la Ley de Manejo del Fuego para permitir nuevos usos de terrenos afectados por incendios.

 

Debate abierto

El Senado volverá a tratar el proyecto este jueves, después de varios intentos fallidos por falta de acuerdos.

 

El resultado dependerá de las negociaciones que el oficialismo logre cerrar en las próximas horas. La modificación del capítulo sobre la venta de tierras aparece como la principal apuesta para intentar reunir los votos necesarios y evitar un nuevo revés legislativo.

 

 

O.P.

 

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