Un nuevo espacio para que adultos mayores compartan historias y recuerdos llega a la Biblioteca Municipal

La Biblioteca Municipal Nicolás Avellaneda sumará un nuevo espacio destinado a personas adultas mayores con la llegada del taller "ContARTE una historia", una propuesta que combina narración, lectura y expresión artística a partir de relatos y vivencias de la comunidad.

La iniciativa forma parte de los Talleres Municipales de Arte 2026 y busca generar un lugar de encuentro donde los participantes puedan compartir historias, recuerdos y experiencias vinculadas a la identidad patagónica.

A través de cuentos, mitos y leyendas, el taller propone trabajar la memoria, el intercambio entre vecinos y la creatividad mediante distintas expresiones artísticas como dibujo, pintura y collage, acompañadas también por la música y otros universos sonoros del territorio.

Una propuesta abierta y gratuita

Desde la organización destacaron que no es necesario contar con experiencia previa ni conocimientos artísticos o de lectoescritura para participar. El objetivo es brindar un espacio cálido de escucha, creación y disfrute colectivo.

El taller está a cargo de la educadora María Julia Aparicio y tendrá un nuevo encuentro semanal en la Biblioteca Municipal Nicolás Avellaneda, además de continuar con su espacio habitual en la Sede Vecinal del barrio 28 de Junio.

Los encuentros en la Biblioteca serán los miércoles de 16:00 a 17:30 horas, mientras que en la sede vecinal del barrio 28 de Junio se realizarán los martes en el mismo horario.

La actividad es libre y gratuita y quienes quieran sumarse pueden comunicarse al WhatsApp 11 6493 3451 para realizar consultas e inscripciones.

La propuesta es organizada por Cultura Esquel y la Municipalidad de Esquel, con el objetivo de seguir generando espacios comunitarios donde las historias, la creatividad y los vínculos entre vecinos sean protagonistas.

MA