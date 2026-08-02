"Estamos muy contentos de estar acá": el testimonio de una turista en Esquel

La familia de Damiana, oriunda de Viedma, Río Negro, llegó a Esquel con grandes expectativas para disfrutar de la nieve, pero las fuertes ráfagas de viento que obligaron al cierre de La Hoya modificaron por completo el itinerario de su primer día.
"Es la primera vez que estamos por acá, por Esquel. Estábamos muy, muy entusiasmados y ansiosos por prepararnos, vestirnos para venir al centro y bueno, justo coincidió que hay muchas ráfagas de viento fuerte, así que el centro está cerrado", contó en diálogo con Red43.
Lejos de desanimarse, la familia decidió aprovechar la jornada para conocer otros atractivos de la zona. "Estamos acá charlando con Nely, buscando opciones que hacer cerca de Esquel, porque no conocemos nada y nos recomendaron ir a conocer Sierra Colorada, así que estamos armando un nuevo proyecto para el día", explicó.
Damiana viajó junto a su esposo, Leandro, y sus dos hijas, Vera, de siete años, y Sara, de cinco. Según relató, este era el primer día completo de sus vacaciones en la ciudad.
"Nuestro primer día, por eso te contaba que estábamos muy ansiosos por poder disfrutar el día de esquí hoy, pero bueno, esperemos, podemos venir mañana", expresó con optimismo.
La familia arribó a Esquel el sábado por la tarde y, aunque todavía no tuvo demasiado contacto con la ciudad, destacó la buena impresión que les dejó el lugar donde se alojan.
"Llegamos ayer muy tarde, más o menos a las siete de la tarde, pero nos estamos quedando en un lugar muy lindo. Es muy bonito, es unas cabañitas de cuatro y tienen una pileta calentita... todavía mucho contacto con el lugareño no tuvimos, pero bueno, estamos muy contentos de estar acá", concluyó.
R.G