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03 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin convoca a nuevos artesanos para sumarse a la Feria "Alfarero Fernando Garralda"

La inscripción se realizará el 12 de agosto en el Salón de Situaciones de la Municipalidad. Se deberán presentar cinco artículos por rubro y cumplir con los criterios establecidos por la ordenanza vigente. 
Por Redacción Red43

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La Feria de Artesanos "Alfarero Fernando Garralda" abrirá su convocatoria anual para nuevos ingresos, según informó la Comisión Fiscalizadora del espacio, en el marco de lo establecido por el Artículo 29° de la Ordenanza Municipal N° 2.236/23.

 

La jornada de inscripción se desarrollará el miércoles 12 de agosto, de 10 a 14 horas, en el Salón de Situaciones de la Municipalidad de Trevelin.

 

Los interesados en formar parte de la feria deberán presentar una fotocopia del Documento Nacional de Identidad y un mínimo de cinco artículos por rubro para su evaluación.

 

Desde la organización indicaron que las producciones deberán mantener una concordancia estética y una uniformidad que permita identificar al artesano. Además, será fundamental que los trabajos presentados reflejen originalidad y creatividad personal en sus diseños.

 

Las pautas de fiscalización para cada categoría se encuentran establecidas en los Anexos VI, VII y VIII de la Ordenanza Municipal N° 2.236/23.

 

Para realizar consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 02945-480131, al correo o consultar el sitio web hcdtrevelin.gob.ar

 

 

 

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