Trevelin convoca a nuevos artesanos para sumarse a la Feria "Alfarero Fernando Garralda"

La Feria de Artesanos "Alfarero Fernando Garralda" abrirá su convocatoria anual para nuevos ingresos, según informó la Comisión Fiscalizadora del espacio, en el marco de lo establecido por el Artículo 29° de la Ordenanza Municipal N° 2.236/23.

La jornada de inscripción se desarrollará el miércoles 12 de agosto, de 10 a 14 horas, en el Salón de Situaciones de la Municipalidad de Trevelin.

Los interesados en formar parte de la feria deberán presentar una fotocopia del Documento Nacional de Identidad y un mínimo de cinco artículos por rubro para su evaluación.

Desde la organización indicaron que las producciones deberán mantener una concordancia estética y una uniformidad que permita identificar al artesano. Además, será fundamental que los trabajos presentados reflejen originalidad y creatividad personal en sus diseños.

Las pautas de fiscalización para cada categoría se encuentran establecidas en los Anexos VI, VII y VIII de la Ordenanza Municipal N° 2.236/23.

Para realizar consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 02945-480131, al correo o consultar el sitio web hcdtrevelin.gob.ar.

MA