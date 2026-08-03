¿Vuelven los motores? El karting prepara su regreso en Esquel después de un año y medio

Después de un año y medio sin competencias, el karting de Esquel prepara su regreso. Desde la Asociación de Volantes del Oeste del Chubut (AVOCH) confirmaron que la primera fecha del campeonato será el fin de semana del 6 de septiembre, luego de una serie de postergaciones vinculadas a cuestiones organizativas y climáticas.

Martín Gough, integrante de AVOCH, explicó que la intención era iniciar antes, pero que finalmente decidieron reprogramar la actividad para poder volver con mejores condiciones.

"Estamos medio atrasados, pero vamos a arrancar de una vez por todas con las carreras de karting. Va a ser el fin de semana del 6 de septiembre. Queríamos arrancar antes, habíamos anunciado incluso el arranque sobre el invierno, pero por algunos motivos de organización y climáticos no se pudieron hacer", señaló.

Una de las dificultades que atravesó la organización fue la cantidad de pilotos confirmados, en un contexto económico complejo que también afecta a una actividad que muchos corredores realizan como hobby.

"La realidad es que una de las cuestiones de que se haya postergado también es la cantidad de inscriptos que logramos tener. La situación económica está complicada, entonces cuesta. Es algo que se hace por hobby y las familias dejan para lo último este gasto", explicó Gough.

Actualmente, la categoría cuenta con alrededor de 20 pilotos anotados entre las dos divisiones y desde AVOCH buscan sumar participantes de distintos puntos de la región.

"La idea es arrancar de una vez, con los inscriptos que haya. Creo que por ahora tenemos algo de 20 inscriptos, por ahí un poquito más, entre dos categorías. Queremos convocar a pilotos de la comarca, del Valle o de la Costa, que también vengan", indicó.

Trabajos en el predio y nuevas mejoras

Aunque las carreras estuvieron detenidas, desde la asociación remarcaron que durante este tiempo se realizaron distintos trabajos para mejorar las instalaciones del circuito.

Gough explicó que la nueva comisión de AVOCH viene trabajando en la recuperación del predio, con mejoras en la pista, los boxes y sectores destinados a la actividad.

"No hubo carreras, pero hay muchísimos arreglos y trabajos que se están haciendo en la pista, en los boxes. Hemos arreglado con el municipio que nos va a dar una mano para hacer otras mejoras que necesitamos", sostuvo.

Entre las tareas previstas se encuentran trabajos de poda, mejoras en la cabina de toma de tiempos, espacios para banderilleros y nuevas instalaciones destinadas al guardado de kartings y la actividad de la escuelita.

Además, destacó el acompañamiento del municipio, que utiliza el predio para realizar exámenes de licencia de conducir y colaborará con distintos trabajos como parte de un acuerdo de contraprestación.

La escuelita, el semillero del karting

Otro de los puntos destacados por AVOCH es el funcionamiento de la escuelita de karting, considerada fundamental para el crecimiento de la actividad y la incorporación de nuevos pilotos.

"Es el semillero. Para que una categoría funcione primero tienen que arrancar por un lugar y es la escuelita", explicó Gough, quien destacó el trabajo que realiza Máximo Luque junto a colaboradores.

La propuesta está destinada a los más chicos, quienes comienzan a familiarizarse con los kartings y con la actividad deportiva, acompañados por sus familias.

"La idea es que les guste, que aprendan, que se entusiasmen ellos y los padres, que son los que tienen que acompañar para después ascender a otra categoría", señaló.

Con el regreso de las competencias previsto para septiembre, desde AVOCH esperan recuperar el acompañamiento del público y volver a generar jornadas familiares alrededor del automovilismo.

"La idea es tener un buen espectáculo para volver a convocar gente y que sea un domingo en familia y tuerca, divertido para los que nos gusta esto", concluyó Gough.

MA