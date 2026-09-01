Península Valdés: se perdió una pareja durante una caminata y desplegaron un operativo

Un amplio operativo de búsqueda se desplegó durante la tarde del lunes en Punta Pardelas, en Península Valdés, luego de que una pareja de turistas pidiera asistencia al quedar comprometida por la subida de la marea.

Los visitantes habían salido a pie desde Puerto Pirámides hacia Punta Pardelas, después de informar sobre el recorrido y solicitar autorización en la oficina de Turismo. La intención era continuar posteriormente hacia Caleta Valdés.

Cerca de las 19:00 horas, se comunicaron con la Policía de Chubut para advertir que el avance del agua los había obligado a buscar un lugar donde resguardarse. Poco después se perdió el contacto con ellos.

Ante la situación, se desplegaron policías, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil, además de drones con tecnología térmica para rastrillar la zona.

Tras varias horas de búsqueda, la pareja logró regresar por sus propios medios a Puerto Pirámides y en buenas condiciones de salud. Según explicaron, recorrieron nuevamente la costa hasta encontrar el camino de regreso.

El comisario Cristian Pérez, responsable de la dependencia policial de Puerto Pirámides, señaló que los turistas estaban exhaustos y que durante el recorrido incluso habían recibido indicaciones de un guía para orientarse.

El episodio volvió a poner en evidencia los riesgos de caminar por sectores costeros de Península Valdés sin tener en cuenta los horarios de las mareas. Las autoridades recomiendan consultar previamente las condiciones y evitar zonas donde el agua pueda cortar el paso.

R.G