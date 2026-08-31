¡El adiós del 10! Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina a través de una carta publicada en sus redes sociales. El capitán del equipo nacional puso así punto final a una etapa de dos décadas marcada por títulos, finales y algunos de los momentos más importantes de la historia del fútbol argentino.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…”, escribió Messi al comenzar su mensaje.

El futbolista explicó que la decisión no fue sencilla y que se trata de un momento especialmente doloroso después de tantos años defendiendo la camiseta argentina.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, expresó.

Messi también hizo referencia al recambio generacional que atraviesa el seleccionado y consideró que hay nuevos jugadores preparados para ocupar ese lugar.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, sostuvo.

Un ciclo histórico

El rosarino disputó su primer partido con la Selección Mayor en 2005 y desde entonces construyó una trayectoria que incluyó cuatro finales de Copa América, dos títulos continentales, una final del Mundial y la consagración en Qatar 2022.

También formó parte del equipo que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y fue campeón del Mundial Sub 20 en 2005.

A lo largo de su carrera con la camiseta argentina, Messi atravesó distintos momentos. Desde las derrotas en las finales de 2014, 2015 y 2016 hasta la etapa más exitosa, en la que consiguió levantar la Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo.

En su mensaje de despedida, el capitán agradeció especialmente a sus compañeros, entrenadores, dirigentes y familiares que lo acompañaron durante el recorrido.

“Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”, manifestó.

También dejó un mensaje para su familia y recordó los momentos compartidos durante su trayectoria.

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!”, escribió.

Sobre el final, Messi dejó una frase que resume el vínculo que construyó durante dos décadas con la Selección: “Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”.

El capitán aclaró además que había escrito la carta el 21 de julio, dos días después de la final, y explicó que luego de la muerte de su padre quedó todavía más convencido de la decisión.

“Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, señaló.

A.M.D