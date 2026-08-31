Chubut impulsa un descuento en transporte público pagando con MasterDebit del Banco del Chubut

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Gobierno y la Subsecretaría de Autotransporte Terrestre, impulsó junto al Banco del Chubut un nuevo beneficio para los usuarios del transporte público que permitirá acceder a un 50% de descuento en los pasajes abonados con tarjeta MasterDebit de la entidad a través del celular.

La promoción estará disponible todos los días hasta el 30 de septiembre, con un tope de reintegro de $15.000 por tarjeta por mes, y podrá utilizarse en líneas de colectivo y otros medios de transporte que cuenten con terminal SUBE habilitada para esta modalidad de pago, en todo el país.

La iniciativa se suma a las políticas que viene impulsando el gobernador Ignacio “Nacho” Torres para acompañar la economía cotidiana de las familias y generar herramientas que permitan aliviar gastos habituales, en este caso sobre el costo del transporte para quienes lo utilizan diariamente para trabajar, estudiar o realizar sus actividades.

Más alternativas para pagar el transporte

La implementación de este tipo de beneficios es posible a partir del proceso de actualización de equipos y terminales SUBE gestionado durante el último año por el Gobierno Provincial, que permitió ampliar las modalidades disponibles para el pago del transporte público.

A partir de estas mejoras, los usuarios pueden utilizar nuevas formas de pago sin contacto en las unidades habilitadas, entre ellas tarjetas y dispositivos con tecnología NFC. Sobre esta infraestructura se incorpora ahora la promoción acordada con el Banco del Chubut, combinando la modernización del sistema con un beneficio económico concreto para los pasajeros.

Cómo acceder al beneficio

Para utilizar la promoción, el usuario deberá contar con una tarjeta MasterDebit del Banco del Chubut adherida a Google Wallet y un teléfono celular con tecnología NFC habilitada.

Al momento de viajar, simplemente deberá acercar el celular al lector de pago del colectivo, sin necesidad de utilizar la tarjeta física.

La tecnología NFC permite realizar pagos de manera segura y sin contacto, acercando el teléfono celular a una terminal compatible.

El reintegro será del 50% sobre los viajes realizados mediante esta modalidad de pago, con un tope mensual de $15.000 por tarjeta y vigencia hasta el 30 de septiembre.

De esta manera, el Gobierno del Chubut continúa avanzando en la modernización del sistema de transporte público, incorporando nuevas herramientas que, además de simplificar la experiencia de viaje, permiten generar beneficios concretos sobre gastos cotidianos de los chubutenses.

R.G