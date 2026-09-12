El curioso motivo por el que los gatos amasan con sus patas

Si alguna vez viste a tu gato presionar una manta, el sillón o incluso tus piernas con sus patas delanteras, probablemente te preguntaste por qué lo hace. Ese movimiento, conocido popularmente como “amasar”, es uno de los comportamientos más característicos de los felinos.

Según explicó la veterinaria Hannah Hart, la conducta tiene su origen en los primeros días de vida. Cuando son cachorros, los gatos realizan movimientos similares sobre el cuerpo de su madre mientras maman, lo que ayuda a estimular la salida de leche.

Con el paso del tiempo, esa acción queda asociada a una sensación de tranquilidad y bienestar. Por eso, muchos gatos continúan haciéndolo durante la adultez, especialmente cuando están cómodos o relajados.

Cuando tu gato te elige para amasar

Que un gato decida amasar sobre una persona también puede tener un significado especial. Si se acomoda sobre las piernas, ronronea y comienza a mover sus patas, puede estar expresando que se siente seguro en ese lugar.

La especialista explicó que el comportamiento puede aparecer como una forma de relajarse, reducir el estrés o incluso preparar el sitio donde el animal piensa descansar.

En ese contexto, el amasado puede convertirse también en una muestra de confianza. El gato reproduce una conducta vinculada a sus primeros momentos de vida y la realiza en un espacio donde se siente protegido.

También puede estar marcando su territorio

El comportamiento no está relacionado únicamente con las emociones. Los gatos poseen glándulas odoríferas en las almohadillas de sus patas y, al presionar diferentes superficies, pueden dejar allí parte de su olor.

De esta manera, una manta, un sillón o incluso una persona pueden quedar asociados al territorio del animal.

Además, el movimiento puede ayudarlo a estirar las extremidades y liberar tensión, por lo que suele aparecer durante momentos de descanso.

Cuándo conviene prestar atención

Que un gato amase habitualmente no debería ser motivo de preocupación. Sin embargo, un cambio repentino en la frecuencia o intensidad de esta conducta puede ser una señal para observar qué está ocurriendo.

Si empieza a hacerlo mucho más que antes o muestra otros cambios en su comportamiento, podría existir ansiedad, incomodidad o algún problema físico. En esos casos, una consulta veterinaria puede ayudar a descartar dolor u otras causas.

Así, ese pequeño movimiento de las patas que muchas veces se interpreta simplemente como una muestra de cariño puede tener varias explicaciones y formar parte de la manera en que los gatos expresan bienestar, seguridad y vínculo con su entorno.