-4°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 11 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
11 de Septiembre de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Lacrys celebró sus 20 años en Esquel con juegos, premios y sorteos

El local celebró dos décadas de trayectoria con una jornada especial junto a clientes, proveedores y la comunidad, que incluyó juegos, premios y sorteos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Lacrys celebró sus 20 años de trayectoria con una jornada especial en Esquel, que incluyó el corte de la calle, juegos, premios y sorteos para compartir el aniversario junto a clientes y vecinos.

 

Cristina Lara de Lacrys, destacó la importancia de haber alcanzado las dos décadas de actividad. “Bueno, estos 20 años los vamos a festejar cortando la calle, vamos a hacer juegos, invitamos a toda la gente a sumarse, hay muchos premios, van a haber sorteos, así que estamos muy contentos de poder haber llegado a estos 20 años”, expresó.

 

Durante la celebración, Cristina agradeció especialmente a quienes acompañaron el crecimiento del comercio. “Gracias a los clientes que nos acompañan día a día y nuestros proveedores también, también agradecer a ellos y a la municipalidad igual que nos ha brindado este espacio”, señaló.

 

Al recordar los comienzos, reconoció las dificultades que atravesaron para poner en marcha el emprendimiento. “Fue todo un desafío, una incertidumbre, miedos, pero bueno, gracias a Dios y a los clientes se dio, se pudo abrir”, recordó.

 

Lacrys cuenta con una amplia variedad de productos y herramientas, entre ellos puertas placa, termofusoras y máquinas de pintar.

 

Finalmente, Cristina también destacó el acompañamiento de su familia a lo largo de estos años: “Doy gracias a toda mi familia igual, que siempre nos apoyó, es una familia ferretera. Así que gracias a Dios, estamos”.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Regresa "Oveja Negra", el clásico centro de recarga de cerveza en Esquel
2
 Alerta naranja por nevadas: anticipan hasta 40 centímetros de acumulación en sectores de Chubut
3
 Trabajadores despedidos del Casino: "Van a seguir siendo asistidos"
4
 Amelia Quinteros se jubiló tras 17 años: “Ser maestra es enseñar lo que uno lleva en el corazón”
5
 Chubut: salió a comprar una torta para su pareja y terminó en una tragedia
1
 Régimen Penal Juvenil: los cambios y desafíos que plantea la nueva ley
2
 Se inauguró la FEDEMAD 2026 en Esquel
3
 Lacrys celebró sus 20 años en Esquel con juegos, premios y sorteos
4
 Alerta amarilla por bajas temperaturas: varias zonas de Chubut serán afectadas este sábado
5
 Ciclo Lectivo 2027: Chubut habilita la solicitud de vacantes en los niveles Inicial y Primario
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -