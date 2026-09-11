Lacrys celebró sus 20 años en Esquel con juegos, premios y sorteos

Lacrys celebró sus 20 años de trayectoria con una jornada especial en Esquel, que incluyó el corte de la calle, juegos, premios y sorteos para compartir el aniversario junto a clientes y vecinos.

Cristina Lara de Lacrys, destacó la importancia de haber alcanzado las dos décadas de actividad. “Bueno, estos 20 años los vamos a festejar cortando la calle, vamos a hacer juegos, invitamos a toda la gente a sumarse, hay muchos premios, van a haber sorteos, así que estamos muy contentos de poder haber llegado a estos 20 años”, expresó.

Durante la celebración, Cristina agradeció especialmente a quienes acompañaron el crecimiento del comercio. “Gracias a los clientes que nos acompañan día a día y nuestros proveedores también, también agradecer a ellos y a la municipalidad igual que nos ha brindado este espacio”, señaló.

Al recordar los comienzos, reconoció las dificultades que atravesaron para poner en marcha el emprendimiento. “Fue todo un desafío, una incertidumbre, miedos, pero bueno, gracias a Dios y a los clientes se dio, se pudo abrir”, recordó.

Lacrys cuenta con una amplia variedad de productos y herramientas, entre ellos puertas placa, termofusoras y máquinas de pintar.

Finalmente, Cristina también destacó el acompañamiento de su familia a lo largo de estos años: “Doy gracias a toda mi familia igual, que siempre nos apoyó, es una familia ferretera. Así que gracias a Dios, estamos”.

R.G