Un abigeato en Cholila terminó con un allanamiento y varios hallazgos

La investigación se inició a partir de una denuncia realizada el viernes 11 de septiembre por el ingreso de personas desconocidas a un campo privado ubicado en un sector rural conocido como El Cajón, en la zona de Cholila.

Según informó la Unidad Regional Esquel, los primeros procedimientos permitieron establecer que un animal bovino había sido faenado luego de recibir un disparo de arma de fuego en la zona de la cabeza. Una vez muerto, los autores se llevaron solamente algunas piezas de la res, algo que llamó la atención por el tamaño del animal.

Una observación que resultó clave

En el marco de las primeras tareas investigativas, cobró especial importancia una situación advertida esa misma madrugada por personal de la Comisaría Cholila.

Mientras realizaban tareas de prevención en el casco urbano, los efectivos observaron movimientos inusuales en una vivienda particular para ese horario. Allí también advirtieron la manipulación de piezas de carne que, en principio, aparentaban corresponder a un animal bovino.

De acuerdo con la Policía, esa observación permitió avanzar de manera significativa y orientar las tareas investigativas hacia ese domicilio.

El allanamiento

Con esos elementos, durante la jornada de este sábado 12 de septiembre se concretó una medida de allanamiento en una vivienda ubicada en el Barrio Federal 1 de Cholila.

Durante el procedimiento fueron localizadas piezas y restos cárnicos de un animal vacuno, además de piezas correspondientes a una res de ciervo colorado. También se encontraron armas de fuego y municiones. En las imágenes del procedimiento pueden observarse cabezas de ciervo y distintas partes de animales halladas durante el allanamiento.

Las diligencias continúan en desarrollo y, según informó la Unidad Regional Esquel, no se descarta que puedan concretarse nuevas medidas en el marco de la investigación.

AMD