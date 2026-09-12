El petróleo se dispara: ¿qué puede pasar con la nafta?

El precio internacional del petróleo volvió a subir con fuerza en los últimos días y ya superó los 100 dólares por barril, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

El barril de Brent cerró el jueves en USD 107,63 y acumula una suba superior al 30% desde los primeros días de agosto. La situación vuelve a generar preocupación por el impacto que pueda tener sobre el precio de los combustibles.

Qué puede pasar con la nafta

En Argentina, durante los últimos meses las petroleras habían aplicado mecanismos para amortiguar las variaciones del precio internacional y evitar que las subas se trasladaran de inmediato a las estaciones de servicio.

Ese esquema permitió mantener la nafta súper alrededor de los $2.000 durante varios meses, mientras las empresas recuperaban parte del margen que habían resignado para contener los aumentos.

Pero el nuevo escenario internacional complica las posibilidades de una baja. Con el petróleo nuevamente por encima de los 100 dólares, el margen para reducir los precios de los combustibles se achica y aumenta la presión para que vuelvan a ajustarse.

Además, las ventas de combustibles vienen mostrando una caída. Durante los primeros siete meses de 2026 se despacharon 5.667 millones de litros, mientras que en julio la venta fue un 6,4% menor que en el mismo mes del año pasado.

La situación internacional

La escalada del petróleo está vinculada al conflicto en Medio Oriente y, particularmente, a la tensión en el estrecho de Ormuz, una zona clave para el transporte mundial de crudo. En los últimos días se registraron ataques y movimientos militares que aumentaron la preocupación por posibles interrupciones en el suministro.

El impacto ya se refleja en el precio internacional: el barril de Brent superó los USD 100 y acumula una suba superior al 30% desde comienzos de agosto.

Mientras la situación continúe y el petróleo se mantenga en estos niveles, la posibilidad de una baja en los combustibles argentinos queda cada vez más lejos.

AMD