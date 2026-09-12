FeriArte vuelve a Esquel con más de 90 emprendimientos, música y propuestas para toda la comunidad

FeriArte volverá a Esquel durante septiembre con una nueva edición que reunirá a más de 90 emprendimientos, propuestas gastronómicas, música en vivo y distintas actividades para toda la comunidad.

La feria se desarrollará los días 18, 19 y 20 de septiembre, de 17:00 a 23:30 horas, en la Sociedad Rural de Esquel, con entrada libre y gratuita.

Durante las tres jornadas, quienes se acerquen podrán recorrer los distintos stands, conocer proyectos locales y acompañar a emprendedores de la ciudad. Además, habrá puestos de comida, bandas de música, ballets de danzas, masterclass y otras propuestas.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro para visibilizar el trabajo de los emprendimientos locales y ofrecer una alternativa para disfrutar en familia durante el inicio de la primavera.

FeriArte tendrá lugar durante tres días consecutivos y la entrada será gratuita.

R.G