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Por Redacción Red43

FeriArte vuelve a Esquel con más de 90 emprendimientos, música y propuestas para toda la comunidad

La feria se realizará del 18 al 20 de septiembre en la Sociedad Rural de Esquel, de 17:00 a 23:30 horas. La entrada será libre y gratuita.
Por Redacción Red43

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FeriArte volverá a Esquel durante septiembre con una nueva edición que reunirá a más de 90 emprendimientos, propuestas gastronómicas, música en vivo y distintas actividades para toda la comunidad.

 

La feria se desarrollará los días 18, 19 y 20 de septiembre, de 17:00 a 23:30 horas, en la Sociedad Rural de Esquel, con entrada libre y gratuita.

 

 

 

Durante las tres jornadas, quienes se acerquen podrán recorrer los distintos stands, conocer proyectos locales y acompañar a emprendedores de la ciudad. Además, habrá puestos de comida, bandas de música, ballets de danzas, masterclass y otras propuestas.

 

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro para visibilizar el trabajo de los emprendimientos locales y ofrecer una alternativa para disfrutar en familia durante el inicio de la primavera.

 

FeriArte tendrá lugar durante tres días consecutivos y la entrada será gratuita.

 

 

 

R.G

 

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