-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 12 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 policiales pedido de captura
12 de Septiembre de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

Lo frenaron en un control y descubrieron que era buscado por la Justicia

Un hombre fue interceptado durante un control policial en un paraje cercano a Río Pico. Al consultar sus datos, los efectivos detectaron que tenía un pedido de captura vigente.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Provincial 19, en el acceso principal al paraje Atilio Viglione, donde personal de la Comisaría de Río Pico realizaba un control de identificación de personas y vehículos junto a efectivos de la Subcomisaría Sargento A. Quijón.

 

Durante el operativo, los agentes identificaron a un hombre mayor de edad y realizaron la consulta de sus datos a través de los sistemas policiales. Fue entonces cuando advirtieron que sobre él pesaba un pedido de captura vigente.

 

Ante esta situación, la medida fue comunicada y posteriormente corroborada con el organismo judicial que la había requerido. Desde allí se confirmó que la requisitoria continuaba activa y se dispuso que el hombre quedara alojado a disposición de la Justicia.

 

Según informó la Policía, el pedido de captura se encontraba vigente desde el 10 de septiembre de 2025 y había sido solicitado por la Oficina Judicial de Trelew.

 

El detenido, oriundo de esa zona, permanecerá alojado hasta la realización de la correspondiente audiencia de control de detención.

 

 

 

AMD

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Chubut: salió a comprar una torta para su pareja y terminó en una tragedia
2
 Lacrys celebró sus 20 años en Esquel con juegos, premios y sorteos
3
 Reconocieron a tres vecinos de Esquel por su trayectoria en el turismo de Chubut
4
 Gastón Escobar fue designado como nuevo coordinador de Juntas Vecinales de Esquel
5
 Alerta amarilla por bajas temperaturas: varias zonas de Chubut serán afectadas este sábado
1
 Elecciones del ISSyS: dónde consultar el padrón, las listas y toda la documentación
2
 ¿Podrán hacerlo de nuevo? Esquel se prepara para otro desafío de rompecabezas
3
 Treinta años entre tulipanes: Trevelin se prepara para una temporada 2026 con novedades
4
 Tributo a Sumo en Esquel: esta noche toca Llegando los Monos
5
 Lo frenaron en un control y descubrieron que era buscado por la Justicia
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -