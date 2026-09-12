Lo frenaron en un control y descubrieron que era buscado por la Justicia

El procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Provincial 19, en el acceso principal al paraje Atilio Viglione, donde personal de la Comisaría de Río Pico realizaba un control de identificación de personas y vehículos junto a efectivos de la Subcomisaría Sargento A. Quijón.

Durante el operativo, los agentes identificaron a un hombre mayor de edad y realizaron la consulta de sus datos a través de los sistemas policiales. Fue entonces cuando advirtieron que sobre él pesaba un pedido de captura vigente.

Ante esta situación, la medida fue comunicada y posteriormente corroborada con el organismo judicial que la había requerido. Desde allí se confirmó que la requisitoria continuaba activa y se dispuso que el hombre quedara alojado a disposición de la Justicia.

Según informó la Policía, el pedido de captura se encontraba vigente desde el 10 de septiembre de 2025 y había sido solicitado por la Oficina Judicial de Trelew.

El detenido, oriundo de esa zona, permanecerá alojado hasta la realización de la correspondiente audiencia de control de detención.

AMD