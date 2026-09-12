¿Plan para hoy? Feria de las Colectividades en La Española

Este sábado, en Esquel tendremos una propuesta para conocer y disfrutar distintas expresiones culturales de las comunidades que forman parte de la ciudad. Se trata de una nueva edición de la Feria Gastronómica y Cultural de las Colectividades.

La actividad se realizará en la Asociación Española, ubicada en Rivadavia 726, desde las 18 y hasta la medianoche, con entrada libre y gratuita.

Sabores, música y tradiciones

Durante la feria, cada puesto podrá compartir parte de sus costumbres e historias a través de la gastronomía, la música y distintas expresiones culturales. Una oportunidad para conocer otras tradiciones y acercarse a las comunidades que también forman parte de la historia de Esquel.

La propuesta apunta a generar un espacio de encuentro entre vecinos, donde compartir lo propio y conocer un poco de lo que cada comunidad tiene para ofrecer. Porque muchas de esas tradiciones llegaron con familias de distintos lugares y hoy también son parte de la identidad de la ciudad.

Una propuesta para disfrutar en familia

La jornada invita a vecinos y visitantes a recorrer la feria, conocer parte de las tradiciones de diferentes comunidades y compartir una tarde-noche marcada por la diversidad cultural.

La Feria Gastronómica y Cultural de las Colectividades es organizada por el Municipio de Esquel, a través de Cultura Esquel, en el marco de las actividades por el Día de los Inmigrantes.

El encuentro será este sábado 12 de septiembre, de 18 a 00 horas, en la Asociación Española de Esquel, Rivadavia 726. La entrada es libre y gratuita.

AMD