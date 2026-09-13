Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 13 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
13 de Septiembre de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

La Oficina presenta una nueva propuesta teatral este domingo en Esquel

El grupo teatral La Oficina estrenará una propuesta dirigida por Lucas Barbagallo, con tres momentos de encuentros y una mirada sobre la entrega, el desahogo y los vínculos. Será este domingo a las 20:30 horas en el Melipal.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El grupo teatral La Oficina presentará este domingo 13 de septiembre una nueva propuesta en el Centro Cultural Esquel Melipal. La función comenzará a las 20:30 horas y tendrá una duración aproximada de 60 minutos.

 

Bajo la dirección de Lucas Barbagallo, la obra propone una serie de encuentros atravesados por el humor, la intensidad y la sinceridad. La puesta se estructura como un particular “menú de encuentros”, compuesto por una entrada frenética, un plato principal profundo y un postre a presión.

 

 

 

La propuesta parte de una pregunta sobre las posibilidades de entregarse y plantea el encuentro como un espacio de desahogo y conexión, atravesado por el amor.

 

En escena estarán Adriana Massa, Carolina Núñez, Roberto Masciotra y Gustavo Vidal. La iluminación y técnica estarán a cargo de Julieta Caravaggio, mientras que Gustavo Pérez estará al frente del universo sonoro y la técnica.

 

La función está destinada a adultas, adultos y adolescentes. Las entradas tienen un valor de $15.000, con una promoción de dos por $25.000. Las reservas pueden realizarse al 3516654302, con Lucas.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Incendio en una estructura movilizó a Bomberos en el Loteo Turcato
2
 Matilde Leonor Jofre QEPD
3
 Vilma Pérez, una vida frente al aula: “Si volviera a nacer, sería maestra de vuelta”
4
 Lala Gym, Transporte Rolando e Italy Futsal copan la División de Honor en Formosa
5
 Con 140 kilos de chocolate, Choco Fest busca hacer historia en Esquel
1
 La gran barra de chocolate ya se comparte entre los vecinos de Esquel
2
 El próximo feriado será en octubre: cuándo cae y cuántos días de descanso habrá
3
 Provincia y la UNPSJB implementarán un nuevo programa de pasantías
4
 La UNPSJB ofrece una capacitación gratuita en Educación Ambiental Integral
5
 “La gente se prendió”: gran convocatoria para degustar la barra de chocolate de Mesal
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -