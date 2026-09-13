La Oficina presenta una nueva propuesta teatral este domingo en Esquel

El grupo teatral La Oficina presentará este domingo 13 de septiembre una nueva propuesta en el Centro Cultural Esquel Melipal. La función comenzará a las 20:30 horas y tendrá una duración aproximada de 60 minutos.

Bajo la dirección de Lucas Barbagallo, la obra propone una serie de encuentros atravesados por el humor, la intensidad y la sinceridad. La puesta se estructura como un particular “menú de encuentros”, compuesto por una entrada frenética, un plato principal profundo y un postre a presión.

La propuesta parte de una pregunta sobre las posibilidades de entregarse y plantea el encuentro como un espacio de desahogo y conexión, atravesado por el amor.

En escena estarán Adriana Massa, Carolina Núñez, Roberto Masciotra y Gustavo Vidal. La iluminación y técnica estarán a cargo de Julieta Caravaggio, mientras que Gustavo Pérez estará al frente del universo sonoro y la técnica.

La función está destinada a adultas, adultos y adolescentes. Las entradas tienen un valor de $15.000, con una promoción de dos por $25.000. Las reservas pueden realizarse al 3516654302, con Lucas.

R.G