Incendio en una estructura movilizó a Bomberos en el Loteo Turcato

El Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Trevelin intervino durante el mediodía del sábado en un incendio de estructura registrado en el sector urbano conocido como Loteo Turcato.

La alarma fue recibida a las 12:11 horas y, dos minutos después, a las 12:13, partió la primera dotación hacia el lugar. Para atender la emergencia se desplegaron los móviles 16, 19 y 22, con la participación de 17 bomberos del Cuerpo Activo.

Al arribar, los bomberos constataron que la estructura se encontraba totalmente tomada por el fuego. Se realizaron las tareas correspondientes para controlar el incendio y, una vez finalizada la intervención, los móviles emprendieron el regreso al cuartel.

El último móvil arribó nuevamente a la sede de Bomberos Voluntarios a las 13:35 horas, dando por finalizada la emergencia.

Desde la institución agradecieron a los vecinos que dan aviso rápidamente ante cada emergencia y recordaron la importancia de ceder el paso a los vehículos de emergencia para facilitar su llegada al lugar.

R.G