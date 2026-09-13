Nico de Tracy llega a Esquel con su nuevo show de stand-up “PURGA”

Nico de Tracy llegará a Esquel este domingo 13 de septiembre para presentar “PURGA”, su cuarto unipersonal de stand-up. La función será a las 21:00 horas en el Auditorio Municipal.

Con más de diez años de trayectoria, el comediante se consolidó como uno de los referentes del stand-up argentino. Antes de “PURGA” presentó los unipersonales “Desubicado”, “Artesanal” y “Crónico”, estrenado en 2022 y llevado posteriormente de gira por distintas ciudades del país y el exterior.

Además de sus espectáculos, De Tracy desarrolla contenidos vinculados al stand-up en YouTube y participó de proyectos como “Anécdotas” y el podcast “Aislados”. También tuvo participaciones como actor en las películas “Una noche de amor” y “El ciudadano ilustre”.

La presentación de “PURGA” en Esquel será el domingo 13 de septiembre a las 21:00 horas en el Auditorio Municipal.