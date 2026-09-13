Cine de Esquel: cuándo ver “La Noche del Demonio: Están Entre Nosotros”

“La Noche del Demonio: Están Entre Nosotros” volverá a la cartelera con una función programada para este martes 15 de septiembre a las 18:00 horas, en formato 2D y castellano.

La película, apta para mayores de 16 años, tiene una duración de 106 minutos y forma parte del universo de terror de “Insidious”.

La historia sigue a Gemma, una joven madre que cría a su hija en la casa donde creció. Allí descubre que tiene la capacidad de viajar al Más Allá, el reino purgatorial donde habitan las almas perdidas.

Pero su particular habilidad también le permite traer de regreso al mundo real a quienes permanecen en ese lugar. Cuando los demonios descubren su poder, la situación se transforma y el mundo real queda expuesto a nuevas amenazas.

Las entradas están a la venta desde el 10 de septiembre en boletería. El valor es de $7.500 para las funciones en 2D y de $8.500 para las proyecciones en 3D.

R.G