A 255 km/h: la salvada de Colapinto que sorprendió a la F1

Franco Colapinto tuvo una clasificación para el recuerdo en el Gran Premio de Madrid. El argentino estuvo al límite en La Monumental, una de las curvas más rápidas y llamativas del nuevo circuito, pero consiguió controlar su Alpine cuando la parte trasera del auto se desacomodó a unos 255 kilómetros por hora.

La maniobra ocurrió durante su primer intento en Q2. Colapinto perdió el control del auto en plena curva, logró corregirlo y evitó terminar contra las barreras. El momento fue captado por las cámaras de la Fórmula 1 y rápidamente se convirtió en una de las imágenes destacadas de la clasificación.

Pero la salvada no fue el final de la historia.

Colapinto volvió a pista y se metió en Q3

Después del susto, el argentino regresó a boxes y salió nuevamente a buscar su tiempo. En su único intento válido de Q2 marcó 1:33.038 y avanzó a la tercera y última instancia de la clasificación, ubicándose octavo.

La vuelta le permitió quedar por delante de Oscar Piastri y, sobre todo, confirmar el buen ritmo que había mostrado durante la jornada. Colapinto llegó a Q3 con un Alpine que, en los papeles, no parecía estar para pelear tan adelante.

“Muy contento con la clasificación. Es una de mis mejores qualys en la F1. Más que nada porque no teníamos el auto para estar ahí”, sostuvo el argentino después de la sesión.

Noveno y por delante de Gasly

En Q3, Colapinto volvió a mejorar su registro y cerró con un tiempo de 1:32.903, suficiente para quedarse con el noveno puesto.

Así, largará este domingo entre los diez primeros en el debut del circuito madrileño en la Fórmula 1. Además, volvió a superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly, que quedó eliminado en Q2 y terminó 14°.

El propio Colapinto resumió con una sonrisa el momento que terminó marcando su clasificación: “Se puso feo, pero, por suerte, tuvimos revancha en el siguiente run con una muy buena vuelta. Linda salvada para ponerle un poco de emoción a la qualy”.

Una maniobra que recorrió el mundo

La corrección del argentino a más de 250 kilómetros por hora no pasó desapercibida. La Fórmula 1 compartió las imágenes de la maniobra y distintos medios especializados destacaron la capacidad de Colapinto para recuperar el control del Alpine en una zona particularmente exigente.

Ahora, el argentino tendrá el desafío de trasladar ese rendimiento a la carrera. El Gran Premio de Madrid se disputará este domingo desde las 10 de la mañana, hora argentina, y tendrá 57 vueltas.

Después de una clasificación que empezó con un susto enorme y terminó con un noveno puesto, Colapinto volverá a largar entre los diez mejores.

AMD