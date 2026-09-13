Provincia pone en marcha una nueva formación docente en Neurooratoria y Neuromarketing

El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Planeamiento y Políticas Educativas y de la Dirección General de Educación Técnico Profesional, Tecnología y Producción, desarrollará una capacitación en Neurooratoria y Neuromarketing Educativo, destinada a docentes de todos los niveles del sistema educativo.

La iniciativa se lleva adelante en articulación con la Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable y el Ateneo de Administración Ambiental de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

Herramientas para fortalecer la comunicación

La propuesta busca fortalecer el rol docente como guía y mediador de los procesos de aprendizaje, brindando herramientas provenientes de las Neurociencias Aplicadas para trabajar la gestión emocional, la atención, la comunicación y la capacidad de expresión, tanto en docentes como en estudiantes.

A lo largo del trayecto se abordarán estrategias de Neurooratoria, con contenidos vinculados a la comunicación verbal y no verbal, el manejo de las emociones, los recursos escénicos y la construcción de discursos persuasivos capaces de motivar e inspirar a la comunidad educativa.

En tanto, desde el enfoque del Neuromarketing Educativo, se trabajará sobre patrones de lectura visual -como los recorridos en Z y F-, ceguera sacádica, psicología del color y criterios estratégicos para el diseño de presentaciones, stands y materiales gráficos.

La capacitación también incorporará contenidos vinculados al Triple Impacto y la Sostenibilidad, con conceptos de Economía Circular y herramientas orientadas a fortalecer la presentación y validación de proyectos escolares vinculados con el desarrollo sostenible.

Inscripciones abiertas del 8 al 11 de septiembre

El trayecto formativo comenzará el jueves 17 de septiembre y estará compuesto por seis encuentros sincrónicos virtuales, que se desarrollarán los jueves de 18:30 a 19:30, acompañados por actividades asincrónicas complementarias a través de la plataforma Moodle.

La propuesta contempla 120 vacantes y requiere un mínimo del 75% de asistencia a los encuentros sincrónicos y la aprobación del 100% de las actividades asincrónicas.

Las inscripciones estarán abiertas desde este martes 8 hasta el viernes 11 de septiembre, inclusive, y están dirigidas a docentes de todos los niveles del sistema educativo.

Formulario de inscripción: https://forms.gle/UQgbtJJ97y2AGouA7

La capacitación propone así incorporar nuevas herramientas para una comunicación más segura, auténtica y efectiva, favoreciendo experiencias de aprendizaje significativas y fortaleciendo la capacidad de los proyectos educativos para vincularse con su comunidad y con el ecosistema productivo regional.

R.G