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15 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel tendrá un martes mayormente nublado y con una máxima de 14°C

El SMN anticipa una jornada con cielo mayormente nublado, baja probabilidad de precipitaciones y vientos del norte que podrían alcanzar ráfagas de hasta 59 km/h.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este martes 15 de septiembre en Esquel una jornada mayormente nublada durante toda la jornada, sin lluvias significativas.

 

Durante la madrugada se esperan 3°C y una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10%. Por la mañana, la temperatura rondará los 2°C, mientras que por la tarde alcanzaría una máxima de 14°C.

 

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 6°C. El viento soplará del este y noreste durante las primeras horas, para luego rotar al norte, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

 

 

 

R.G

 

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