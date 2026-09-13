Frío, nubes y viento: el pronóstico para este domingo

El domingo comenzará con cielo algo nublado y una temperatura de -3°C durante la madrugada. Por la mañana, el termómetro podría descender hasta los -6°C, con cielo algo nublado.

Durante la tarde se espera una temperatura máxima de 1°C y cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la noche la temperatura rondaría los 2°C, con cielo algo nublado.

Según el pronóstico del SMN, no se esperan precipitaciones durante ninguna de las franjas horarias de la jornada, con una probabilidad del 0%.

El viento soplará del este durante la madrugada, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Luego rotará al oeste y noroeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante el resto del día.