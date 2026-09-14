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14 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel tendrá un lunes soleado y frío, con una mínima de -4°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes 14 una jornada sin lluvias en Esquel, con temperaturas que irán desde los -4°C durante la madrugada hasta los 14°C por la tarde.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este lunes 14 de septiembre una jornada estable en Esquel, con temperaturas que oscilarán entre los -4°C y los 14°C.

 

Durante la madrugada se espera la temperatura más baja del día, con una mínima de -4°C. Por la mañana, la temperatura rondará los 0°C, mientras que durante la tarde alcanzará los 14°C, para luego descender nuevamente hacia los 6°C durante la noche.

 

En cuanto a las condiciones meteorológicas, el pronóstico no prevé precipitaciones durante la madrugada, la mañana ni la tarde. Para la noche existe una probabilidad de lluvias de entre 0% y 10%.

 

Los vientos se mantendrán entre los 23 y 31 km/h durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde se ubicarán entre los 13 y 22 km/h. Hacia la noche, se esperan velocidades de entre 7 y 12 km/h.

 

De esta manera, el inicio de la semana estará marcado por una mañana fría, un ascenso de la temperatura durante la tarde y bajas probabilidades de precipitaciones.

 

 

 

R.G

 

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