Esquel tendrá un lunes soleado y frío, con una mínima de -4°C

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este lunes 14 de septiembre una jornada estable en Esquel, con temperaturas que oscilarán entre los -4°C y los 14°C.

Durante la madrugada se espera la temperatura más baja del día, con una mínima de -4°C. Por la mañana, la temperatura rondará los 0°C, mientras que durante la tarde alcanzará los 14°C, para luego descender nuevamente hacia los 6°C durante la noche.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, el pronóstico no prevé precipitaciones durante la madrugada, la mañana ni la tarde. Para la noche existe una probabilidad de lluvias de entre 0% y 10%.

Los vientos se mantendrán entre los 23 y 31 km/h durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde se ubicarán entre los 13 y 22 km/h. Hacia la noche, se esperan velocidades de entre 7 y 12 km/h.

De esta manera, el inicio de la semana estará marcado por una mañana fría, un ascenso de la temperatura durante la tarde y bajas probabilidades de precipitaciones.

R.G