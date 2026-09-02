Entre gotas, viento y unos grados más: Así se viene el miércoles

En la Comarca Andina, este miércoles 2 de septiembre comenzó con temperaturas bajas y condiciones variables luego de la lluvia registrada durante la madrugada. Los pronósticos mantienen la posibilidad de precipitaciones durante las próximas horas.

Durante las primeras horas, la temperatura se ubica alrededor de los 2°C, con un ambiente frío y bastante nuboso. La evolución prevista marca un ascenso sostenido: cerca de las 11 se alcanzarían unos 5°C, mientras que durante la tarde la temperatura podría llegar a los 8°C, para luego descender hacia los 4°C durante la noche.

En cuanto al viento, durante la mañana se esperan velocidades de alrededor de 7 a 11 km/h, con ráfagas que podrían ubicarse cerca de los 20 a 30 km/h. Hacia la tarde el viento aumenta, con valores que rondarían los 11 km/h y ráfagas cercanas a los 30 km/h.

Lluvias y nevadas

El pronóstico mantiene chances de lluvia durante distintos momentos del día. Los registros horarios muestran precipitaciones débiles previstas para algunas horas de la mañana, mientras que la nubosidad tendrá variaciones a lo largo de la jornada.

La isoterma de 0°C se ubica aproximadamente entre los 960 y 1.100 metros, un dato que marca condiciones más frías en zonas de mayor altura y mantiene abierta la posibilidad de precipitaciones de nieve en sectores elevados.

El escenario previsto para este miércoles trae entonces una mañana fría, posibles precipitaciones, viento en aumento durante el día y una máxima cercana a los 8°C.

O.P.