Miércoles 2 de septiembre: anuncian lluvias y nevadas durante la madrugada en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles 2 de septiembre una jornada con condiciones variables en Esquel y temperaturas que oscilarán entre los 0 y los 8°C.

Durante la madrugada se esperan lluvias y nevadas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. La temperatura será de 3°C y el viento soplará del noroeste, entre 13 y 22 km/h.

Por la mañana, el cielo estará mayormente nublado y no se esperan precipitaciones. La temperatura mínima será de 0°C, con viento del oeste de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Durante la tarde podrían registrarse chaparrones, también con una probabilidad de entre 10% y 40%. La temperatura alcanzará los 8°C, mientras que el viento del oeste tendrá velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura rondará los 5°C y el viento continuará del oeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

R.G