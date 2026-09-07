El Grupo Conarpesa construye una nueva planta fotovoltaica en Puerto Madryn

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, recorrió las obras del Parque Solar Fotovoltaico “On Grid” que el Grupo Conarpesa desarrolla en Puerto Madryn, bajo el marco del régimen provincial de fomento a la generación distribuida de energía renovable. El proyecto contará con una potencia pico de 1.756 kWp para abastecer la planta procesadora de la firma y volcar los excedentes a la red de distribución.

Durante la visita, el mandatario estuvo acompañado por el secretario de Producción, Innovación y Empleo de la Municipalidad de Puerto Madryn, Eduardo Arzani, y directivos de la empresa.

“Este es el séptimo parque fotovoltaico que se está construyendo en nuestra provincia, y es posible gracias a una ley que impulsamos para fomentar la generación distribuida de energías renovables”, destacó Torres sobre el impacto del marco normativo.

El Gobernador detalló que “el régimen permite que familias, cooperativas, comercios y empresas generen su propia energía, la consuman y puedan inyectar el excedente a la red eléctrica”, al tiempo que remarcó la importancia de la estabilidad regulatoria para atraer capitales. “También establece beneficios impositivos y reglas claras para que haya más inversiones de este tipo en toda la provincia. En un territorio tan extenso como el nuestro, generar energía donde más se la necesita ayuda a bajar costos, fortalece la producción y crea más puestos de trabajo”, agregó.

En la misma línea, el titular del Ejecutivo provincial afirmó que “cuando hay previsibilidad, las inversiones llegan, y este parque solar es una muestra concreta de eso”, concluyendo que “este proyecto es el resultado de haber tomado la decisión de transformar nuestra matriz energética y darle herramientas concretas al sector privado para que apueste por Chubut”.

En el aspecto técnico, la infraestructura está compuesta por 2.832 paneles monocristalinos de alta eficiencia de 620 Wp cada uno y seis inversores trifásicos Huawei de última generación. La instalación incluye además un centro de transformación de 3,2 MVA con salida en 33 kV, adaptado para futuras ampliaciones y con monitoreo remoto en tiempo real.

El marco legal responde a la Ley XVII N° 141, modificada por la Ley XVII N° 161, que avala el derecho de los usuarios a la autoproducción energética y al volcado de sobrantes. La normativa contempla la generación distribuida comunitaria para que usuarios residenciales, comerciales e industriales compartan instalaciones, e incluye exenciones en Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos y beneficios promocionales por hasta diez años para firmas locales dedicadas al equipamiento renovable.

EBW