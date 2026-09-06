“Mi origen está acá, mi raíz”: Daniela Almendra y una memoria que sigue llegando a las aulas

En el marco del Día de la Mujer Originaria, Daniela Almendra participó de la jornada realizada en Nahuelpan y habló sobre sus raíces, el desalojo de 1937 y el trabajo colectivo que se desarrolla desde la Educación Intercultural Bilingüe. La lengua, los saberes de los mayores y las páginas de Memoria del humo forman parte de una tarea que acerca a las nuevas generaciones a su propia historia.

Cada 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, una fecha instituida en 1983 en memoria de Bartolina Sisa, mujer aymara que participó de la resistencia indígena frente al dominio colonial español y fue ejecutada el 5 de septiembre de 1782.

La fecha invita a reflexionar sobre el rol de las mujeres originarias y a reconocer su lugar fundamental en la preservación y transmisión de la identidad, la lengua, la memoria y los saberes de sus pueblos.

En Nahuelpan, esa reflexión encontró una voz profundamente ligada a su propia historia. Daniela Almendra, de Sierra Colorada, comenzó hablando desde sus raíces.

“Mi origen está acá, mi raíz, toda mi familia de Nahuelpan, de Boquete Nahuelpan, del desalojo del 37”, expresó.

Para Almendra, este 5 de septiembre fue también una oportunidad para “reflexionar, encontrarnos y conversar”. Llegó para acompañar la propuesta y participó, como alumna, de un intercambio de alfarería junto a otras lamuen, en una jornada atravesada por el encuentro y los saberes compartidos.

Contar la propia historia desde las aulas

Una parte central de su reflexión estuvo dedicada al trabajo que se desarrolla desde la Educación Intercultural Bilingüe (EIB).

“Somos varios lamuenes los que estamos trabajando en diferentes escuelas, tanto rural como urbana”, explicó.

Almendra señaló que la tarea en las aulas se realiza de manera articulada con docentes de Literatura, Lengua e Historia. Allí encuentran lugar la lengua, los apellidos, la toponimia, los lawen, las memorias y las vivencias de los mayores.

Son espacios que, según explicó, permiten vincular a los estudiantes y a sus familias con su identidad y acercarlos también a una historia que durante mucho tiempo permaneció fuera del relato oficial.

“Nos permite contar nuestra propia historia”, sostuvo.

Memoria del humo: las voces de los mayores que regresan a las aulas

Dentro de ese trabajo, Daniela hizo especial referencia a Memoria del humo. Historias de vida en la Comunidad Mapuche de Lago Rosario, una obra nacida de una experiencia de recuperación de la memoria oral de los mayores.

A fines de la década del '90, jóvenes de Lago Rosario salieron con grabadores y cámaras fotográficas al encuentro de sus abuelos y mayores para escuchar y registrar sus historias. Aquellos testimonios dieron origen a una obra que tuvo a Jorge Fiori como autor y principal impulsor del proyecto y contó con el trabajo del periodista y escritor Gustavo De Vera, quien tuvo a su cargo la compilación y redacción de las narraciones grabadas, además de aportar investigación y documentación histórica vinculada a los hechos de Nahuelpan.

Publicado originalmente en 1999, Memoria del humo recuperó historias de vida, saberes, recuerdos y experiencias de hombres y mujeres de la comunidad de Lago Rosario, atravesadas también por las consecuencias del desalojo de Nahuelpan de 1937.

Daniela explicó que el libro permitió a muchos reencontrarse con una historia que permanecía oculta y que, en algunos casos, tampoco había sido contada dentro de las propias familias.

“Ese libro nos permitió a muchos reencontrarnos con nuestra historia”, expresó.

Hoy aquellas voces regresan a las nuevas generaciones: el libro es llevado a las aulas para leer, reflexionar y trabajar junto a estudiantes y docentes sobre las historias de los abuelos de la comunidad.

El mensaje de una mujer que dejó su huella

Hacia el final de su reflexión, Daniela llevó la memoria hacia distintas mujeres de la comunidad y recordó especialmente a Segundina Ainqueo, una de sus mayores, fallecida recientemente.

De ella recuperó un mensaje dirigido a los jóvenes y a las familias: no avergonzarse de su origen mapuche, hablar la lengua, recuperar el kimün y poner en valor aquello que les pertenece.

La jornada también tuvo momentos de intercambio, alfarería, comidas compartidas y canto. Almendra destacó especialmente la interpretación de Ethelvina Rojas, que la sorprendió durante el encuentro y cuya canción acompaña distintos momentos de este video.

Antes de finalizar, Daniela agradeció a quienes hicieron posible la participación de la comunidad mapuche-tehuelche de Sierra Colorada y Lago Rosario, a quienes impulsaron la jornada y a quienes acompañan las distintas propuestas desde los ámbitos culturales de Trevelin y Esquel.

En este 5 de septiembre, las palabras de Daniela trazaron un puente entre pasado y presente: primero fueron los jóvenes quienes salieron con sus grabadores a escuchar a los abuelos; hoy son aquellas voces, convertidas en libro, las que regresan a las aulas para encontrarse con una nueva generación.

Una memoria que continúa en la lengua, en los saberes y en la posibilidad de contar, desde las propias comunidades, su historia.

LC