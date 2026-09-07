Castración y desparasitación gratuita de mascotas: cómo pedir turno en barrio Matadero

El Quirófano Móvil del Municipio de Esquel traslada su atención al barrio Matadero con el objetivo de continuar descentralizando la asistencia veterinaria y promover el cuidado responsable de las mascotas en los diferentes sectores de la ciudad.

Las prestaciones se llevarán a cabo en las instalaciones de la sede vecinal. Los días lunes, miércoles y viernes la atención comenzará a las 8:00 horas, mientras que los martes y jueves el servicio estará disponible a partir de las 13:30 horas.

Entre los trabajos de salud animal programados se realizarán intervenciones de castración y labores de desparasitación. Para acceder a la atención, los vecinos interesados deben solicitar turno previamente comunicándose al número 2945-683241 durante el horario de la mañana.