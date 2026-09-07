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07 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Bomberos controlaron una quema que amenazaba con propagarse

El fuego se inició durante la tarde del sábado en El Hoyo, y estaba siendo contenido por propietarios y vecinos cuando llegaron los bomberos.
Por Redacción Red43

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Una quema descontrolada en El Pedregoso demandó la intervención de Bomberos Voluntarios de El Hoyo durante la tarde del sábado. El fuego estaba siendo contenido por propietarios y vecinos de la zona, mientras que los bomberos trabajaron para evitar que las llamas se propagaran.

 

El aviso se recibió alrededor de las 16:50. Tras el llamado, dos móviles partieron hacia el lugar para atender la situación.

 

Al arribar, el personal constató que la quema continuaba activa, aunque ya estaba siendo controlada por personas que se encontraban en el lugar. Los bomberos realizaron un ataque directo sobre el fuego para contenerlo y evitar su propagación hacia otras áreas. Una vez controladas las llamas, se llevaron adelante tareas de enfriamiento sobre la superficie afectada, con el objetivo de reducir la posibilidad de que el fuego volviera a tomar intensidad.

 

 

En el lugar también estuvieron presentes personal policial y efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM).

 

La intervención permitió controlar la quema y completar las tareas necesarias en la zona afectada. El episodio vuelve a poner el foco en la necesidad de extremar las precauciones ante cualquier tipo de quema, especialmente en jornadas en las que las condiciones favorecen la propagación del fuego.

 

 

O.P.

 

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