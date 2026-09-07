El Muñeco de Nieve celebró el Día del Scout y destaca los valores de la buena acción

El 5 de septiembre se conmemoró en todo el país el Día del Scout Argentino, una jornada destinada a reconocer la labor de un movimiento educativo global que desde hace 117 años promueve el desarrollo integral de la juventud. A través de la transmisión constante de principios éticos y humanos, la institución busca formar ciudadanos comprometidos con su entorno social y natural.

La fecha fue resaltada a través de un comunicado institucional emitido por el Grupo Scout Tomás Santa Coloma, donde se reafirmaron los pilares fundamentales que guían a la organización. Entre estos valores destacan la responsabilidad individual, la igualdad, el compañerismo, la tolerancia frente a las diferencias, la consideración prioritaria hacia el prójimo y la capacidad para superar las adversidades cotidianas.

Formación humana, servicio diario y fe comunitaria

El scouting se define de manera permanente como un espacio pedagógico voluntario, no gubernamental y de carácter apolítico, el cual abre sus puertas sin ningún tipo de distinción de raza, nacionalidad o religión. Su meta principal radica en acompañar a las infancias y a los jóvenes en el descubrimiento de sus máximas capacidades físicas, intelectuales, sociales y espirituales dentro de un entorno colaborativo.

En simultáneo con esta fecha patriótica, cada 5 de septiembre se celebra el Día de la Buena Acción. Esta premisa representa un compromiso ético que cada integrante asume de manera individual para realizar al menos un acto solidario diario hacia los demás. Por su parte, la comunidad scout católica conmemora en esta misma jornada a Nuestra Señora de los Scouts, advocación mariana que actúa como figura protectora en sus campamentos, tareas comunitarias y encuentros al aire libre.

Raíces históricas y un saludo para toda la comunidad



La presencia de esta institución en el ámbito local cuenta con un profundo arraigo histórico. Las primeras actividades documentadas se remontan al año 1914, logrando su formalización e institucionalización oficial a partir de 1916, lo que consolida más de un siglo de trayectoria ininterrumpida en la formación de sucesivas generaciones de vecinos.

Con motivo de este nuevo aniversario, los representantes del Grupo Scout Tomás Santa Coloma extendieron un caluroso y fraterno saludo a todos los niños, jóvenes y adultos que integran activamente la institución en la actualidad. Del mismo modo, el reconocimiento se hizo extensivo a todas aquellas personas que formaron parte de sus filas a lo largo de los años, dejando una huella imborrable en la historia comunitaria.