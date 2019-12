Trevelin: con modificaciones y un acalorado debate, aprobaron el Presupuesto y la Tarifaria

Los proyectos de Ordenanza de Presupuesto para el período 2020 y Tarifaria para el mismo período fueron tratados este jueves por el Honorable Concejo Deliberante de Trevelin. La sesión, que contó con la presencia de todos los concejales, se inició con una lectura de notas ingresadas, entre ellas una elevada por el Poder Ejecutivo que establecía modificaciones en el proyecto original de la segunda de las iniciativas, que había sido muy criticada por la oposición.

Esas variaciones establecen un 30% de descuento en el pago de ingresos brutos por presentación en término. Además, en lo referente a la tasa de Inspección, Seguridad e Higiene, tanto para monotributistas como para responsables inscriptos, se determinó mantener los valores vigentes al año al 2019,. El valor del módulo, en tanto, será de 38 pesos (estaba en 28 hasta este año y en el proyecto original había sido fijado en $40)

CUARTO INTERMEDIO

Al escuchar la propuesta oficialista, los bloques minoritarios pidieron retirarse a su despacho para analizar estos cambios. El encuentro se realizó en la oficina de Cambiemos, donde la palabra la tomaron sobre todo comerciantes y vecinos. Estuvo presente también el exconcejal Jorge Posse, quien colaboró en el diagrama de los pasos a seguir por la oposición.

La estrategia implicaba, por un lado, pedir un cuarto intermedio hasta el lunes 30 y presentar una contrapropuesta que bajara el valor del módulo a 35 pesos. “Que sean ellos (el oficialismo) los que paguen el precio político”, se escuchó en la reunión. Sin embargo, los ediles que responden a Ingram rechazaron estirarlo y la sesión fue reanudada.

VOTO NOMINAL

Por propuesta de la presidenta del Cuerpo Deliberativo, Valeria Tedesco, avanzaron con el tratamiento de los proyectos en discusión, debiendo cada concejal argumentar su posición.

En primer término, fue debatido el proyecto del Presupuesto. El abogado Santiago González, Jefe de Bloque de Cambiemos, tal como lo habían acordado antes con los ediles de Chubut Al Frente, presentó de modo oral lo que él llamó un “despacho en minoría”, que en realidad fue una moción con la reducción del valor del módulo a 34 pesos. Calificó la actualización del costo del ítem como “tarifazo” y que “no se escucha a los vecinos”, en referencia a los comerciantes presentes en el recinto. De todas formas, también reconoció que tras la reunión entre el Intendente y los propietarios de comercios se modificaron algunos de los puntos en cuestión. Su par de bancada, Ana Laura Ortiz, señaló que no acompañaba el presupuesto por considerarlo vinculado al proyecto de tarifaria que rechazaba.

Por su parte, los representantes de Chubut Al Frente, tomaron una postura diferente y se posicionaron en favor de esta iniciativa en conjunto con los del oficialismo. Tedesco afirmó: “Este presupuesto contempla a todos los sectores de la población y no sólo algunos. Se realizó con la mayor seriedad y compromiso”. Consideró además que "muestra claramente cuáles son las prioridades que va a tener esta gestión. No dejando de lado ninguno de los sectores, como el productivo o turístico, pero dando respuesta a las emergencias sociales que hoy hay que resolver y eso es prioritario”.

"Se recibe un municipio endeudado, con un volumen salarial altísimo, con un deterioro en todos los bienes, equipos, maquinaria, vehículos. Por ello este presupuesto austero que tiene un evidente recorte de gastos innecesarios, donde nos ponemos a la cabeza los funcionarios no aumentándonos los sueldos”, remarcó.

De esta forma, el Presupuesto 2020 de Trevelin fue aprobado con 8 votos a favor (Justino Jaramillo, Sandra Muñoz, Marisol Salazar, Jorge Rocha, Mili Méndez, Claudia Garitano, Marcelo Flores y Tedesco) y dos por en contra (Gonzalez y Ortiz)

TARIFARIA

La discusión del proyecto de tarifaria generó mayores diferencias en el debate. La oposición, insistió en promover una reducción en la actualización del módulo volviendo a pedir que se trate la presentación de González. La edil Ortiz puso énfasis en la situación de crisis que atraviesa la provincia. "Debo entender que somos los contribuyentes los que debemos aportar a una corporación que en los últimos años no nos ha dado una prestación de servicios que requiere la comunidad”. González, por su parte, aseveró: "No estoy dispuesto a cargar sobre los hombros de nuestros vecinos la idea romántica de modificación que nos imponen porque la realidad es otra. Proponemos desde este bloque que no se siga castigando a los que siempre se castigan”.

Justino Jaramillo, de Chubut al Frente, presentó a su turno una segunda propuesta de modificación, agregando a la baja en la actualización del módulo que impulsó González, un esquema de actualización de acuerdo al IPC, de carácter semestral en lugar del cuatrimestral. Su compañera de bloque, Sandra Muñoz, valoró la decisión de actualizar el costo de la Tasa de Recolección de Residuos. “Celebro el sinceramiento en ese aspecto con el vecino”, manifestó.

Los representantes del Frente Patriótico insistieron en que no se trata de un “tarifazo”, sino de la necesidad de actualizar el modulo que en los últimos años no había sido actualizado de acuerdo a como estaba establecido en la normativa vigente. "Si se hubiese aumentado con el 37,7% que fue el índice de septiembre, el módulo debería estar hoy en 31,77 pesos”, sostuvo Emilia Méndez. “El incremento del módulo va a impactar directamente en la calidad de vida del vecino porque necesitamos con urgencia un municipio activo y funcionando”, concluyó.

A pesar de los argumentos esgrimidos por el oficialismo, el proyecto de tarifaria fue sancionado con los votos de la mayoría que responde a Ingram mientras que fue rechazada por los cuatro concejales de ambos bloques opositores.