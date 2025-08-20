Esquel, Argentina
Jueves 21 de Agosto de 2025
20 de Agosto de 2025
Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel

Mañana jueves será la audiencia por el femicidio de Ana Calfín, donde Fiscalía pedirá reclusión perpetua para el prófugo.
Miguel Alejandro Vargas Nehuén, responsable del femicidio de Ana Calfín, fue extraditado a la Argentina y ya se encuentra en Esquel.

 

 

El traslado se concretó este miércoles 20 de agosto. Vargas fue declarado culpable por un jurado popular el 11 de abril de este año, tras comprobarse que asesinó a su expareja: la roció con combustible y la prendió fuego, provocándole la muerte.

 

 

Luego del veredicto del jurado popular, el femicida cumplía prisión domiciliaria a la espera de la audiencia de cesura de pena en donde se debía determinar la condena. El 15 de abril, día en que debía presentarse ante la Justicia, huyó de su vivienda y escapó del país.

 

 

Tres semanas después, fue localizado en Dalcahue, una pequeña localidad del archipiélago de Chiloé, gracias a un operativo conjunto de la División de Investigaciones de la Policía del Chubut en Esquel, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) e Interpol. Tras su detención, fue trasladado a la ciudad de Castro y quedó bajo custodia de la Justicia chilena.

 

 

Con la confirmación de su extradición, Vargas regresa a la Argentina para enfrentar la etapa final del proceso judicial. La audiencia de cesura de pena fue programada para el jueves 21 de agosto a las 11 horas, donde la Fiscalía pedirá la reclusión perpetua.

 

