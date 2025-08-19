10°
19 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Nuevo comienzo para el caballo rescatado

Gracias a la colaboración de la comunidad, el trabajo en conjunto de FADAES y personal del área de Fauna Urbana, el equino comenzó su camino hacia la recuperación. 
Por Redacción Red43

Un caballo de alrededor de unos 25 años, encontrado en estado crítico en terrenos del Ejército en Esquel, está mostrando signos de estar recuperándose favorablemente gracias a los esfuerzos en conjunto de la Fundación Amigos De los Animales De Esquel (FADAES), Fauna Urbana y la División Rural de Trevelin.

 

El rescate fue realizado el pasado 13 de agosto, cuando FADAES recibió el aviso sobre el animal y su estado de extrema debilidad y sufrimiento, con condiciones graves de salud. El caballo fue trasladado al Hipódromo de Esquel y recibió atención veterinaria. Actualmente se está recuperando, un tratamiento de medicación y cuidados especiales que incluyen masajes y la aplicación de cremas en las zonas afectadas. Pese a su avanzada edad, el caballo se está recuperando de a poco y muestra signos de buen ánimo, lo que da esperanza a sus cuidadores. 

 

Un trabajo en equipo y un recordatorio legal 

 

La recuperación del caballo no hubiese sido posible sin la colaboración de la comunidad, que contribuyó con aportes económicos para cubrir los gastos del tratamiento. Sin embargo, no se ha podido presentar una denuncia formal, ya que el Ejército, en cuyos terrenos fue hallado el animal, afirmó que el equino no les pertenece. 

 

Este caso sirve para recordar la Ley 14.346, que sanciona a los actos de maltrato y crueldad animal en nuestro país. Se recuerda que en la ciudad de Esquel se puede realizar la denuncia en el Área de Fauna Urbana o a través del número de WhatsApp 2945 691623. 

 

La historia de este caballo, cuyo nombre aún no se ha registrado, es un claro ejemplo de cómo la solidaridad puede cambiar el destino de un animal en apuros. 

 

 

E.B.W.

 

